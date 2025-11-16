Entwarnung nach Einsatz am Grazer Hauptplatz, Krampuslauf findet statt

Der Grazer Hauptplatz wurde am heutigen Sonntag aufgrund eines Großeinsatzes der Polizei gesperrt. Inzwischen kann Entwarnung gegeben werden. Die Sperre wurde wieder aufgehoben.

Für viel Aufsehen sorgte Sonntagmittag die Sperre des Grazer Hauptplatzes aufgrund eines Polizeieinsatzes. „Es liegt eine Bombendrohung vor. Wie lange der Bereich gesperrt bleibt, kann man im Moment nicht sagen. Der Platz wird derzeit überprüft“, hieß es von der Landespolizeidirektion Steiermark auf Anfrage von 5 Minuten. Auch die Öffis standen für die Zeit des Einsatz still, die Holding Graz richtete einen Ersatzverkehr ein.

©5 Minuten Der Polizeieinsatz beim Grazer Hauptplatz… ©5 Minuten …sorgte heute für viel Aufsehen.

Sperre des Hauptplatzes wurde aufgehoben

Der Einsatz um 14.30 Uhr beendet und die Sperre aufgehoben werden, bestätigt die Polizei gegenüber 5 Minuten nach erneuter Nachfrage. Einige Leser meldeten sich bei unserer Redaktion und fragten, ob die Sperre in der Innenstadt Einfluss auf den Krampuslauf hat, der planmäßig um 14 Uhr am Freiheitsplatz starten sollte. Auch hier gibt es von der Polizei Entwarnung: Der Krampuslauf hat ganz normal starten können und kann nach Plan abgehalten werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2025 um 14:58 Uhr aktualisiert