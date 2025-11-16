Dieses Restaurant bleibt das beste in Graz

Das Gourmetrestaurant „Zur Goldenen Birn“ im Grazer Parkhotel klettert im neuen Gault&Millau auf 17,5 Punkte und ist mit 4 Hauben weiterhin das beste Restaurant in Graz.

Die Goldene Birn ist auch im aktuellen Gault&Millau die Nummer 1 der steirischen Landeshauptstadt und konnte in der Punktebewertung sogar um einen halben Punkt zulegen: Das Restaurant mit Küchenchef Jan Eggers wird mit 17,5 Punkte und 4 Hauben bewertet. Ebenfalls aufgewertet wurde das im Parkhotel beheimatete Restaurant Florian mit Küchenchef Kurt Mörth, das jetzt 12,5 Punkte und eine Gault&Millau-Haube trägt. Parkhotel-Gastgeber Philipp Florian sagt: „Wir sind sehr stolz, zwei unterschiedliche kulinarische Linien in so einer hohen Qualität für unsere Gäste anbieten zu können.“

Patissier des Jahres 2024 kocht in der Goldenen Birn auf

Das Konzept der Goldenen Birn ist einzigartig: Jahrhunderte alte Rezepte aus der Küche der ehemaligen Kronländer werden kreativ neu gedacht, frei interpretiert und mit dem Besten aus ganz Europa verbunden. Aktuell wird ein neues Menü serviert. Küchenchef Jan Eggers, der 2024 zum Gault&Millau-Patissier des Jahres gekürt wurde, serviert gemeinsam mit Sous Chef Patrick Slamanig feine Kreationen wie rosa gebratene Entenbrust mit einer Rotkraut-Sphäre, fermentierter Marille und rotem Oxalis. Beim Dessert trifft passend zur Jahreszeit Kürbis auf hausgemachten Lemon Fresh-Essig, fermentierte Marille, Sauerrahm und Madagaskar-Vanille.

©Jürgen Schmücking V.l.n.r.: Souschef Patrick Slamanig, Küchenchef Jan Eggers, Sommelier Oliver Petritz, Chef de Partie Manuel Ulrich

Neues Menü

Die vielfach ausgezeichnete Küche (u.a. mit 5 Gabeln im Falstaff) gibt es ganz neu auch als kleines Menü mit 4 Gängen inklusive Aperos, Brot und Petit Four um 125 Euro pro Person (Weinbegleitung ab 60 Euro). Das große Menü mit 8 Gängen gibt es weiterhin zum Preis von 200 Euro sowie optionaler Weinbegleitung um 100 Euro. Ein Highlight ist außerdem die größte Kombucha-Karte Österreichs.