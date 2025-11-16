Neues Trainingszentrum in Puntigam: Sturm Graz startet Crowdfunding

Mit dem neuen Trainings- und Nachwuchszentrum in Graz-Puntigam setzt der SK Puntigamer Sturm Graz ein klares Zeichen für die Zukunft. Auf einem rund 32.000 m² großen Areal entsteht eine hochmoderne Fußballanlage mit drei Spielfeldern, einer Fußballhalle sowie einem zentralen Funktionsgebäude – ein Jahrhundertprojekt für den gesamten Klub. Um diese wegweisende Investition auch wirtschaftlich auf breite Beine zu stellen, startet der SK Sturm eine große Crowdfunding-Aktion.

Spendenziel von 500.000 Euro

Das Crowdfunding hat ein Zielvolumen von 500.000 Euro und läuft zumindest bis Ende des Jahres. Das Crowdfounding startet mit kommendem Donnerstag, dem 20. November 2025, sobald der Spatenstich erfolgt ist. „In der Early-Bird-Phase (ersten sieben Tage) erhalten alle Unterstützer:innen zusätzlich Tickets für das Eröffnungsevent des neuen Trainingszentrums. Die Teilnahme erfolgt über vier verschiedene Pakete, die jeweils mit exklusiven Goodies und besonderen Erinnerungsstücken verbunden sind“, informiert Sturm Graz. Mehr zu den Paketen und zu der Aktion erfährst du auf der Website des Fußballvereins.