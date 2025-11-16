Bildergalerie: Das war der Krampuslauf in Graz

Am Sonntagnachmittag fand der Grazer Krampuslauf nach mehrjähriger Pause wieder satt. Wer es nicht hingeschafft hat, der kann sich durch die Bildergalerie klicken, um einen Eindruck des schaurigen Spektakels zu bekommen.

Am heutigen Sonntag zogen schaurige Gestalten durch die Innenstadt. Der Grazer Krampuslauf feierte heuer nach fünf Jahren Pause sein großes Comeback – und das mit einer Neuerung. Für den Besuch wurde erstmals Eintritt verlangt: 5,75 Euro für Erwachsene und 3,45 Euro für Kinder bis zwölf Jahre. Für Inhaber einer Sozialcard gab es gratis Tickets. Um 14 Uhr konnte die Veranstaltung am Freiheitsplatz planmäßig starten – und das, obwohl der Grazer Hauptplatz aufgrund eines Polizeigroßeinsatzes bis 14.30 Uhr gesperrt war.

30 Krampusgruppen aus ganz Österreich

Ab 14 Uhr startete das Event mit einem Kinderprogramm mit Unterhaltung, Fotomöglichkeiten und Mitmachaktionen. Der Krampuslauf selbst begann um 18 Uhr und führte über den Freiheitsplatz, die Sporgasse und die Burggasse. Für musikalische Unterhaltung sowie Street-Food war ebenfalls gesorgt. Rund 30 Gruppen aus ganz Österreich und darüber hinaus nahmen am heurigen Lauf teil und zelebrierten Brauchtum.

