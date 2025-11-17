Pentatonix: Zwei Österreich-Konzerte im April 2026

Pentatonix ziehen im April 2026 durch Europa und machen dabei gleich zweimal Station in Österreich. Am 11. April bringen sie ihre Stimmenkraft in die Olympiahalle Innsbruck. Einen Tag später, am 12. April, stehen die fünf Sängerinnen und Sänger in der Stadthalle Graz auf der Bühne. Die Band tourt ab 7. April durch mehrere Länder von Ungarn über Tschechien bis nach Schweden und kehrt damit erstmals seit 2023 wieder auf den Kontinent zurück. Für heimische Fans sind die beiden Termine eine seltene Gelegenheit, die preisgekrönten A-cappella-Arrangements live zu erleben. Tickets für beide Termine bekommst du auf oeticket.