Lebensgefährtin attackiert: Festnahme in Grazer Bäckerei

In einer Bäckerei in St. Peter ist es am Samstag zu einem heftigen Streit zwischen einem Paar gekommen. Ein Gast griff mutig ein und stoppte den Angriff. Der Tatverdächtige sitzt nun in Haft.

Samstagmittag, 15. November 2025, ist in einer Bäckerei im Grazer Stadtteil St. Peter ein Streit zwischen Lebenspartnern eskaliert. Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein, weil Gäste eine laufende Schlägerei meldeten. Laut Landespolizeidirektion hat ein 54-jähriger Grazer seine Partnerin zuerst mit zwei Flaschen Wasser übergossen. Danach soll er zwei Teller unmittelbar neben ihr zertrümmert haben. Schließlich dürfte er mit Teilen der zerbrochenen Teller in ihre Richtung gegangen sein.

Zeuge greift ein

Ein 32-jähriger Mann, der am Nebentisch saß, beobachtete die Szene und ging sofort dazwischen. Er stellte sich vor die Frau und versuchte, den Mann zu stoppen. Dabei kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern. Der Tatverdächtige verletzte sich, die Frau blieb unverletzt. Kurz darauf trafen mehrere Streifen ein. Die Beamten nahmen den 54-Jährigen fest. Er wurde im LKH Graz versorgt und anschließend in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Bei seiner Vernehmung zeigte sich der Mann laut Polizei „teilweise geständig“. Am heutigen Montag, dem 17. November, soll er in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt werden.