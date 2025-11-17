Die Toten Hosen kommen 2027 für Open-Air-Konzert nach Graz

Die Toten Hosen legen nach! Die Nachfrage war so groß, dass viele Termine schon ausverkauft sind. Jetzt gibt es für Graz gute Nachrichten. Die Band erweitert ihre Tour, die im Sommer fast 900.000 Menschen anziehen wird. Am 23. Juni 2027 stehen Campino und Co. auf der Grazer Messebühne. „Weil uns zahlreiche Wünsche und Bitten um Konzerte aus Regionen erreicht haben, die bislang nicht auf dem Reiseplan standen, legen wir noch einmal nach. Die große Resonanz auf unsere Tourankündigung hat uns wirklich berührt. Deshalb haben wir uns entschlossen, noch einige Zusatzshows in ausgewählten Städten zu spielen“, so Campino zu den finalen Terminen der „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“-Tour. Tickets gibt es ab Mittwoch, dem 19. November, um 17 Uhr auf oeticket.