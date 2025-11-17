Graz startet heuer mit einer besonderen Feier in die Adventzeit. Am 26. November laden Diakonie de La Tour und Schulen aus der Stadt zu Musik, Besinnung und einem warmen Ausklang mit Kaiserschmarrn ein.

Die Diakonie de La Tour lädt am Mittwoch, dem 26. November 2025, um 17 Uhr zur Adventkranzsegnung am Schloßbergplatz in Graz ein. Die Schülerinnen und Schüler der de La Tour Schule OK Graz gestalten die musikalische Eröffnung. Danach folgt ein kurzer Vortrag zur Geschichte des Adventkranzes von Matthias Liebenwein, Geschäftsführer der Diakonie de La Tour Steiermark. Den Abschluss bildet ein gemeinsamer Segen beim Diakonie-Adventkranz, gesprochen von Superintendent Wolfgang Rehner und Stadtpfarrpropst Christian Leibnitz.