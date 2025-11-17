Skip to content
Foto auf 5min.at zeigt den neuen Pop-Up_Store KlickKlack in Graz.
In der „Eisperle“ ist gerade kein Eis, sondern Holzspielzeug eingezogen. "KLICKKLACK" hat dort seinen ersten Grazer Pop-up-Store eröffnet.
Graz
17/11/2025
Bis Weihnachten
Neuer Pop-Up-Store zieht in „Eisperle“-Lokal ein

Mitten in der Grazer Innenstadt hat ein Pop-up-Store für Holzspielzeug geöffnet. In den Lokalitäten der "Eisperle" zeigen zwei Vorarlberger, wie bunt und nachhaltig Spielsachen aus Europa sein können.

von Julia Waldhauser
Der Onlineshop KLICKKLACK hat in der Grazer Färbergasse seinen ersten Pop-up-Store eröffnet und bringt damit bis 24. Dezember eine kleine Adventwelt aus Holz in den Räumen der „Eisperle“. Hinter dem Projekt stehen Vera Moosbrugger und Lukas Greussing, die ihren Familienbetrieb aus dem Bregenzerwald weiterführen und vielen noch unter dem Namen waelderspielzeug bekannt sind. „Die Spielsachen werden regional bei uns in Europa von kleinen Manufakturen produziert – mit viel Liebe zum Detail und jede Menge pädagogischem Mehrwert“, erzählt Vera Moosbrugger. In der „Eisperle“, die während ihrer Winterpause leer steht, entsteht nun ein bunter Begegnungsort, der Erinnerungen weckt und zeigt, wie vielfältig Holzspielzeug heute sein kann. Täglich von 10 bis 18 Uhr kann man in der Färbergasse 3 vorbeischauen.

Foto auf 5min.at zeigt den neuen Pop-Up_Store KlickKlack in Graz.
©zVg
Vera Moosbrugger und Lukas Greussing führen den Familienbetrieb in die nächste Generation.
Foto auf 5min.at zeigt den neuen Pop-Up_Store KlickKlack in Graz.
©zVg
Bunte Spielsachen aus europäischen Manufakturen laden in der Färbergasse zum Stöbern ein.
