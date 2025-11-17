Neuer Pop-Up-Store zieht in „Eisperle“-Lokal ein
Mitten in der Grazer Innenstadt hat ein Pop-up-Store für Holzspielzeug geöffnet. In den Lokalitäten der "Eisperle" zeigen zwei Vorarlberger, wie bunt und nachhaltig Spielsachen aus Europa sein können.
Der Onlineshop KLICKKLACK hat in der Grazer Färbergasse seinen ersten Pop-up-Store eröffnet und bringt damit bis 24. Dezember eine kleine Adventwelt aus Holz in den Räumen der „Eisperle“. Hinter dem Projekt stehen Vera Moosbrugger und Lukas Greussing, die ihren Familienbetrieb aus dem Bregenzerwald weiterführen und vielen noch unter dem Namen waelderspielzeug bekannt sind. „Die Spielsachen werden regional bei uns in Europa von kleinen Manufakturen produziert – mit viel Liebe zum Detail und jede Menge pädagogischem Mehrwert“, erzählt Vera Moosbrugger. In der „Eisperle“, die während ihrer Winterpause leer steht, entsteht nun ein bunter Begegnungsort, der Erinnerungen weckt und zeigt, wie vielfältig Holzspielzeug heute sein kann. Täglich von 10 bis 18 Uhr kann man in der Färbergasse 3 vorbeischauen.