Autos kollidierten: Feuerwehreinsatz in Graz-Umgebung

Die Freiwillige Feuerwehr Hitzendorf, die Polizei und die Rettung wurden am Sonntag, dem 16. November 2025 gegen 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L301 Höhe Ausfahrt Hitzendorf (Bezirk Graz-Umgebung) alarmiert.

Zwei Autos kollidierten im Kreuzungsbereich auf der L301 Höhe Ausfahrt Hitzendorf, wobei sich eine Unfallbeteiligte laut Informationen der Feuerwehr Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. „Nach Absicherung der Einsatzstelle und Aufbau von Beleuchtung und Brandschutz wurde die Verletzte erstversorgt und die Unfallfahrzeuge für den Transport durch einen Abschleppdienst vorbereitet. Die L301 wurde für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt und eine Umleitung über Hitzendorf eingerichtet“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Hitzendorf, die für etwa 1,5 Stunden im Einsatz stand.