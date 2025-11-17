Triester Straße: Grazer durch Autoaufprall in die Luft geschleudert

Montagvormittag, 17. November 2025, kam es zu einem Verkehrsunfall in Graz-Puntigam, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Gegen 10.25 Uhr wollte ein 79-jähriger Grazer mit seinem Wagen an der Kreuzung Brauquartier/Triester Straße in Fahrrichtung Innenstadt in die Triester Straße einbiegen. Dabei dürfte er einen 30-jährigen Grazer, der gemeinsam mit seinem Hund die Triester Straße auf dem Schutzweg überquerte übersehen haben. Der Wagen prallte gegen den Fußgänger, der durch den Aufprall in die Luft geschleudert wurde und in weiterer Folge auf der Fahrbahn zu liegen kam.

Grazer (30) mit schweren Verletzungen im UKH Graz

„Der 30-Jährige wurde vom Österreichischen Roten Kreuz mit einer schweren Verletzung in das UKH-Graz gebracht. Sein Hund wurde am Unfallort von einem Bekannten abgeholt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden; die mit beiden Beteiligten durchgeführten Alkotests verliefen negativ“, berichtet die Polizei.