So schmeckt es im neu eröffnetem „Bangkok Vibes“ in Graz

Ende Oktober hat das thailändische Restaurant "Bangkok Vibes" in der Grazer Innenstadt eröffnet. Welche Gerichte auf der Speisekarten stehen und wie es dort schmeckt, erfährst du hier. Wir haben das Lokal für euch getestet.

Graz hat seit Kurzem einen Thailänder mehr. Jusuf Aubed, der frühere Betreiber des „Easy Asia“ in der Nähe vom Griesplatz, hat Ende Oktober das „Bangkok Vibes“ in der Hans-Sachs-Gasse inmitten der Innenstadt eröffnet. Auf der Speisekarte finden sich authentische thailändische Gerichte von Pad Thai über Curry bis hin zu Klebereis im Bananenblatt.

Restaurant mit eigenem Lounge- und Eventbereich

Im oberen Bereich des Lokals befinden sich einige Sitzplätze und auch die Küche. Einen Stock tiefer gibt es einen großen Lounge- und Eventbereich mit Tanzfläche und Bar, welcher für Weihnachtsfeiern, Geburtstage oder Meetings gemietet werden kann. Dort werden auch regelmäßig Events stattfinden. In den wärmeren Monaten gibt es zudem die Möglichkeit, draußen zu Speisen. Im Innenhof, wo sich auch der Eingang befindet, gibt es einen Gastgarten mit Sitzmöglichkeiten.

©5 Minuten Der Lounge- und Eventbereich mit Tanzfläche und Bar.

Curry, Pad Thai und Co: Die Speisekarte

Ein Blick in die Speisekarte zeigt: An Auswahl mangelt es definitiv nicht. Es gibt eine breite Auswahl an Vorspeisen, Suppen, Salaten, traditionell thailändischen Reis- und Nudelgerichten sowie Currys. Auch viele vegane und vegetarische Optionen werden angeboten. Die Gerichte kann man nun auch über Velofood nach Hause bestellen.

©5 Minuten Traditionelle thailändische Gerichte… ©5 Minuten …stehen auf der Speisekarte.

Was bei uns auf den Teller kam

Als Start gab es für uns den Mangosalat nach thailändischer Art und Giau Thod, frittierte Teigtaschen mit Gemüsefüllung. Der Salat war ausgesprochen frisch und aromatisch, die Zutaten harmonierten gut miteinander und auch die Teigtaschen schmeckten. Als Hauptspeise wählten wir – wie soll es auch beim Thailänder anders sein – ein traditionelles Pad Thai mit Garnelen und ein rotes Curry mit verschiedenem Gemüse. Ein süßer Abschluss durfte nicht fehlen, für uns gab es den Klebereis im Bananenblatt.

©5 Minuten | Mango-Salat und Teigtaschen mit Gemüsefüllung.

Fazit

Der Service war ausgesprochen freundlich und zuvorkommend. Die Portionen mehr als ausreichend und die Speisen nett dekoriert. Die Gerichte schmeckten frisch und aromatisch. Sowohl die Vorspeisen als auch Curry und Pad Thai haben überzeugt. Unser besonderes Highlight war aber der Klebereis: nicht zu süß und schön cremig. Unser Resümee: Es wird sicher nicht der einzige Besuch bleiben.