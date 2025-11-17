Regennasse Straße: Auto überschlug sich in Kumberg

Montagmittag, 17. November 2025, kam es zu einem Verkehrsunfall in Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) in der Steiermark, bei dem sich ein Wagen überschlug.

Gegen 12.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall in die Meierhöfenstraße gerufen. „Erste Erhebungen ergaben, dass eine 20-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Weiz auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben dürfte. Der Pkw geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Beim Aufprall an einer steilen Böschung überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich am Dach zum Liegen“, berichtet die Polizei.

20-Jährige konnte selbst den Notruf wählen

Die 20-Jährige konnte sich selbst befreien und einen Notruf absetzen. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.