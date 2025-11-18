Auto entzündet sich am Parkplatz – Polizist außer Dienst greift ein

Am Montagabend ist in der Vinzenz-Muchitsch-Straße in Graz ein Auto in Brand geraten. Ein Polizist außer Dienst startete noch vor den Einsatzkräften den ersten Löschversuch. Verletzt wurde niemand.

Am Montagabend, dem 17. November 2025, gegen 19.45 Uhr wurde die Polizei zu einem brennenden Auto im Bezirk Gries gerufen. Als die Streife ankam, kämpfte bereits ein Polizist außer Dienst mit einem privaten Feuerlöscher gegen die Flammen. Die eintreffenden Beamten unterstützen ihn sofort, ehe die Grazer Berufsfeuerwehr übernahm. Währenddessen kam auch der Besitzer des Autos, ein 55-jähriger Grazer, zum Einsatzort. „Er gab an, sein Fahrzeug gegen 19.30 Uhr am Parkplatz abgestellt zu haben; zu diesem Zeitpunkt habe es keine Auffälligkeiten gegeben“, heißt es vonseiten der Beamten.

Kabelbrand als wahrscheinliche Ursache

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr dürfte ein Kabelbrand im Bereich der Motorhaube den Brand ausgelöst haben. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. „Am Pkw entstand Sachschaden in unbekannter Höhe“, heißt es von der Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.