Annenstraße sucht den Superstar – wer wird „AnnenStar 2025“?

Die Grazer Annenstraße wird heuer zur Showbühne. Beim "AnnenStar 2025" treten winterliche Auslagen gegeneinander an und du entscheidest, wer sich den Titel holt.

Normalerweise rauschen hier Bims und Busse vorbei, Menschen hasten zum Hauptbahnhof oder in die Innenstadt. Doch heuer wird die Grazer Annenstraße selbst zum Hingucker. Beim „AnnenStar 2025“ verwandeln die Betriebe ihre Schaufenster in kleine Shows, die um Aufmerksamkeit buhlen.

Warum gerade jetzt?

Mit der bevorstehenden Eröffnung der Koralmbahn wird die Annenstraße zur ersten Visitenkarte für Graz. Wer aus dem Zug steigt, soll nicht nur Beton und Verkehr sehen, sondern einen freundlichen Willkommensgruß aus Licht, Farbe und Einfallsreichtum. Die Betriebe haben heuer also eine Mission: Die Straße soll glänzen.

©Stadt Graz/KK | Beim „AnnenStar 2025“ kämpfen Betriebe um den schönsten Winterauftritt.

Die große Schaufenster-Challenge

Von 1. bis 19. November wird dekoriert, als ginge es um eine Hauptrolle im Weihnachtsfilm. Schneeflocken, Lichter, Ideen, die man nicht erwartet hätte – alles ist erlaubt, solange es winterlich wirkt. Ab 20. November bist du gefragt: Foto vom schönsten Schaufenster machen und bis 24. Dezember an redaktion@grazer.at schicken. Mit ein bisserl Glück gewinnst du einen von 10 Graz-Gutscheinen im Wert von je 100 Euro.

Publikums- oder Juryliebling?

Das Unternehmen mit den meisten Einsendungen holt sich den Publikumstitel. Zusätzlich schaut eine Jury genau hin und kürt die drei kreativsten Betriebe. Sie bekommen den AnnenStar-Award 2025 und eine Unternehmenspräsentation im Grazer im Wert von 10.590 Euro.