Seit 1986 betrieben: Das ist das beste Restaurant im Grazer Umland

Damit zählt Küchenchef und Patron Daniel Edelsbrunner zu den großen Aufsteigern im neuen Gault&Millau: Das neu eröffnete Fine-Dine-Restaurant „Das Edelsbrunner“ im Kupferdachl im Bezirk Graz-Umgebung steigt mit 17 Punkten und 4 Hauben ein. Dem noch nicht genug, wird auch das Restaurant Kupferdachl mit 2 Hauben (14 Punkte) bewertet. Mit insgesamt 6 Hauben ist Edelsbrunner somit der beste Koch des Grazer Umlands. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Das ist ein riesiger Ansporn für uns und unser Team und eine Bestätigung, dass echte Qualität, Regionalität und Handwerk ihren Platz haben“, so Edelsbrunner.

Zwei Restaurants unter einem Dach

Die Bewertung folgt nur wenige Wochen nach der großen Neueröffnung des Kupferdachls. Knapp eine halbe Million Euro wurde investiert, um das Traditionshaus in Premstätten neu zu denken. Das Gesamtkonzept vereint zwei Restaurants unter einem Dach: die moderne, beliebte Küche des Kupferdachls und als Herzstück das Fine-Dining-Restaurant „Das Edelsbrunner“. Von Donnerstag bis Samstag wird dort ein 4- bis 7-Gang-Menü ab 115 Euro serviert. Aufgetischt werden Gerichte wie „Böhmerwald Zander auf Kohlrabi, Navette und Kaviar“, „Alpengarnele mit Rettich, Tapioka und Grapefruit“ sowie „Dry Aged Ente mit Petersilie, Chimichurri und Quitte“.

Genuss auf engstem Radius

Was beide Restaurantlinien vereint: Daniel Edelsbrunner steht kompromisslos für eine Küche der besten regionalen Lebensmittel. Sein Grundsatz lautet Genuss auf engstem Radius. Als einer der ersten Köche Österreichs wurde er für die Herkunftsbezeichnung der Lebensmittel in seinem Restaurant mit dem „Transparenzteller“ ausgezeichnet. „Wir arbeiten mit über 20 bäuerlichen Betrieben zusammen, die uns täglich mit frischen Produkten versorgen – ein ursprünglicher Gedanke von Gastronomie, den man schmeckt“, erzählt der 4-Hauben-Koch. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Sandra Scherbinek betreibt er das Kupferdachl, das seit 1986 ein Anziehungspunkt für Genussmenschen weit über die steirischen Grenzen hinaus ist. Das Restaurant ist von Mittwoch bis Samstag geöffnet. Insgesamt bietet es 70 Sitzplätze im stilvoll gestalteten Innenbereich, weitere 70 auf der gemütlichen Terrasse sowie Platz für bis zu 100 Gäste bei Veranstaltungen.