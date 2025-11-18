Copenhagenize Index 2025: Graz landet auf Rang 21

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner: „Dieses herausragende Ergebnis gibt uns ordentlich Rückenwind. Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind: Wir schaffen sichere und einladende Geh- und Radwege, damit Menschen in Graz gesund und bequem unterwegs sein können. Der Copenhagenize Index macht sichtbar, dass unsere Arbeit nicht nur in Graz spürbar ist, sondern weltweite Anerkennung findet.“

Wolfgang Feigl, Leiter der Verkehrsplanung: „Beim anerkannten ‚Copenhagenize Index‘ als Stadt Graz weltweit unter den Top30-Städten gereiht zu sein, ist eine unglaubliche Ehre und Anerkennung der Leistungen der letzten Jahre bei der konsequenten Umsetzung von Radinfrastruktur und Bewusstseinsbildung in Graz. Als Verkehrsplaner freut es mich besonders, dass es in Graz gelingt, neben dem Rad auch die weiteren Verkehrsarten des Umweltverbundes (zu Fuß gehen und die Öffi-Benützung) parallel zu stärken. Großer Dank an alle Umsetzer:innen in der Abteilung für Verkehrsplanung!“