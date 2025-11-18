Copenhagenize Index 2025: Graz landet auf Rang 21
Beim ersten Antreten im renommierten Copenhagenize Index 2025 erreicht die Stadt Graz auf Anhieb Platz 21 und rückt damit unmittelbar in die internationale Top-Liga der fahrradfreundlichen Städte auf.
Der Index gilt weltweit als wichtigstes Ranking für urbane Fahrradfreundlichkeit und bewertet alle zwei Jahre Infrastruktur, Nutzung sowie politische Unterstützung. Mit einem Gesamtscore von 55,8 Punkten zählt Graz nun offiziell zu den führenden Fahrradstädten der Welt. Besonders eindrucksvoll: In der Kategorie Politik & Support erzielte Graz hervorragende 71,6 Punkte. Dass Graz gleich beim ersten Mitmachen derart stark abschneidet, unterstreicht die Wirkung der nachhaltigen Mobilitätsstrategie und bestätigt, dass die Stadt beim Thema aktive Mobilität international wahrgenommen wird.
Statements
Vizebürgermeisterin Judith Schwentner: „Dieses herausragende Ergebnis gibt uns ordentlich Rückenwind. Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind: Wir schaffen sichere und einladende Geh- und Radwege, damit Menschen in Graz gesund und bequem unterwegs sein können. Der Copenhagenize Index macht sichtbar, dass unsere Arbeit nicht nur in Graz spürbar ist, sondern weltweite Anerkennung findet.“
Wolfgang Feigl, Leiter der Verkehrsplanung: „Beim anerkannten ‚Copenhagenize Index‘ als Stadt Graz weltweit unter den Top30-Städten gereiht zu sein, ist eine unglaubliche Ehre und Anerkennung der Leistungen der letzten Jahre bei der konsequenten Umsetzung von Radinfrastruktur und Bewusstseinsbildung in Graz. Als Verkehrsplaner freut es mich besonders, dass es in Graz gelingt, neben dem Rad auch die weiteren Verkehrsarten des Umweltverbundes (zu Fuß gehen und die Öffi-Benützung) parallel zu stärken. Großer Dank an alle Umsetzer:innen in der Abteilung für Verkehrsplanung!“
Die zentralen Entwicklungen im Überblick:
- Modal Split: Der Radverkehrsanteil liegt aktuell bei rund 19 % – bis 2030 soll er auf 30 % steigen.
- Infrastruktur: 150 km Radverkehrsnetz, Schaffung neuer Fahrradabstellplätze und eine flächendeckende 30 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung erhöhen Sicherheit und Komfort.
- Bildung & Förderung: Vom Kinder-Radlbonus über Radspielplätze und Radfahrtrainings an Schulen bis hin zu Kursen für Senior:innen setzt Graz auf generationenübergreifende Radförderung.
- Lebensqualität: Neben Infrastrukturmaßnahmen wurden öffentliche Räume aufgewertet und mit unterschiedlichen Initiativen das Radfahren als selbstverständlicher Teil des Alltags etabliert.
Masterplan Radoffensive 2030
Mit dem Masterplan Radoffensive 2030 verfolgt Graz seit 2019 eine klare Best-Practice-Strategie für alle Generationen und alle Fahrradtypen – vom Kinderrad bis zum Lastenrad. Die Stadt verbindet Infrastrukturprojekte mit Bildungsangeboten, Förderprogrammen und transparenten Kommunikationsmaßnahmen.
Um das Ziel von 30 % Radverkehrsanteil bis 2030 zu erreichen, setzt Graz auf:
- breitere Radwege, auch für Lastenräder
- Innenstadtring für den Radverkehr, Beispiel: Joannumring/Neutorgasse
- verlässliche Winterwartung und gute Beleuchtung
- mehr überdachte und gesicherte Abstellmöglichkeiten
- Fahrradstraßen: Obere Neutorgasse
- Infrastrukturprojekte Petersgasse und St. Peter Hauptstraße: blauer Radstreifen für mehr Sicherheit
- Anreize schaffen: von der Lastenrad-Förderung bis hin zum Kinder-Radlbonus