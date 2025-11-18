Linie 1: Das wurde bei der Bezirksversammlung in Mariatrost zum Thema

In Mariatrost laufen Ausbauarbeiten für die Straßenbahnlinie 1 und den Speicherkanal, Anrainer wurden in der Bezirksversammlung über Fortschritte und künftige Maßnahmen informiert.

Die Stadt Graz setzt gemeinsam mit der Stadtbaudirektion und der Holding seit Anfang November in Mariatrost mit dem Speicherkanal und dem zweigleisigen Ausbau der Straßenbahnlinie 1 wichtige Arbeiten zur Verbesserung der Infrastruktur im Grazer Osten um.

Bezirksversammlung Mariatrost

Im Sinne einer transparenten Information wurde das Projekt am Dienstagabend von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Stadtrat Manfred Eber sowie Vertretern der Stadt Graz, der Holding Graz Wasserwirtschaft bzw. der Graz Linien (Holding Vorstand Mark Perz, Baudirektor Bertram Werle) den Anrainer:innen und Interessierten in einer Bezirksversammlung präsentiert und gemeinsam diskutiert. Die Anwesenden in der MS Graz-St. Johann wurden dabei in einer umfangreichen Präsentation über die Vorteile des Projekts informiert.

Das wurde bei der Bezirksversammlung zum Thema

„In der Bezirksversammlung wurden zahlreiche Fragen zum konkreten Projekt beantwortet und erneut auf die bereits umgesetzten Verbesserungen bezüglich des Verkehrs in der Mariatrosterstraße/Hilmteichstraße hingewiesen und künftige Möglichkeiten bzw. Maßnahmen besprochen. Insbesondere wurden Vorschläge für die Verbesserung der Ampelschaltung, der Beschilderung der Radwege oder möglicher Umleitungen intensiv diskutiert. Die Rückmeldungen und Inputs werden nun geprüft und in der weiteren Projektentwicklung bestmöglich berücksichtigt“, heißt es am Dienstagabend in einer Aussendung der Holding.