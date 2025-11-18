Nach 50 Jahren: Uni-Graz-Jubilare leisten nochmal akademischen Eid

56 Absolventen der Uni Graz, die vor 50 Jahren ihren Doktorgrad erworben hatten, feierten am 18. November 2025 ihre „Goldene Promotion“. Bei einem Festakt in der Aula erneuerten sie ihr Promotionsgelöbnis.

Rektor Peter Riedler und Vizerektorin Catherine Walter-Laager verliehen den Jubilaren das Goldene Doktordiplom. Begegnungen mit interessanten Persönlichkeiten, Freiheit und Selbstständigkeit im Studium, engagierte Professoren, Optimismus und Aufbruchstimmung sowie das gemeinsame Lernen, Arbeiten und Feiern mit Kommilitonen: Diese und weitere schöne Erinnerungen verbinden die Absolventen der Uni Graz, die zum 50-jährigen Promotionsjubiläum an ihre Alma Mater zurückgekehrt sind, nach eigenen Aussagen mit ihrer Studienzeit.

©Uni Graz / Foto Gasser Absolventen der Theologie, der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und der Naturwissenschaften

Festakt zu Ehren der Jubilare

Rektor Peter Riedler sprach den Jubilaren Dank und Anerkennung aus: „Ihre bemerkenswerten persönlichen und beruflichen Lebenswege – manche davon in der Wissenschaft – belegen eindrucksvoll die Bedeutung der Uni Graz als Forschungs- und Bildungsstätte. Mit ihrem hier erworbenen Wissen haben Sie in der Gesellschaft gewirkt und die Zukunft aktiv mitgestaltet.“ Die Dekane der Fakultäten stellten die Absolventen im Rahmen des Festakts vor und ließen dabei deren Erinnerungen an ihre Studienzeit einfließen. Wie bei ihrer Promotion vor 50 Jahren leisteten die Jubilare dann noch einmal den akademischen Eid, als Zeichen ihrer Verbundenheit mit der Universität.