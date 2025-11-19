„folk.art Festival“ in Not: So will der Verein das Festival retten

Das folk.art Festival ist seit vielen Jahren ein Fixtermin in der Grazer Veranstaltungsszene. Musiker und Bands aus nahezu allen Kontinenten bespielen an mehreren Wochen Bühnen in und rund um die Stadt und bringen dem Publikum die Melodien aus fernen Ländern näher.

Spendenaktion zum Erhalt von „Weltmusik“

Doch heuer ist alles anders. Der Verein Weltenbühne, der das Festival organisiert und auch zusätzlich während des Jahres mit der folk.art Acoustic-Reihe lokale Künstler fördert, steht, wie derzeit auch andere Institutionen aus der Grazer Kreativszene unter massivem finanziellem Druck. Laut Angaben des Vereins trifft die angespannte Budgetlage von Stadt, Land und Bund nun auch ihre Arbeit mit voller Wucht. Eigentlich hätte 2025 wieder ein spannendes Konzertjahr werden sollen, nicht nur im Herbst während des Festivals, sondern auch davor und danach. Doch ohne verlässliche Förderzusage müsse der Verein sein geplantes Jahresprogramm abrupt einstellen. Weil dennoch optimistisch einige Konzerte zu Jahresbeginn organisiert wurden, klafft nun ein Budgetloch von rund 6.000 Euro.

Festivalförderungen wackeln

Zwar gibt es für das große folk.art Festival im Oktober noch eine substanzielle Unterstützung vom Land Steiermark, doch die Förderbeträge der Stadt Graz und des Bundesministeriums für Kultur dürften heuer niedriger ausfallen. Der Verein rechnet daher mit einer weiteren empfindlichen Lücke und muss handeln, bevor es zu spät ist. Um das Festival retten und gleichzeitig das bestehende Minus ausgleichen zu können, braucht das Team jetzt die Hilfe all jener, die Graz als Kulturstadt schätzen. So werden nach Berechnung des Vereins 11.000 Euro benötigt, um alle Vorhaben umzusetzen. Bisher konnten bereits rund 4.000 Euro gesammelt werden. Der Verein zeigt sich kämpferisch und hofft auf die Solidarität der Grazer Kulturszene und all jener, die wissen, was ein solcher Freiraum für Künstler bedeutet und „damit wir als junge Konzertveranstalter von Graz auch weiterhin die freie Musikszene unterstützen können und Musiker eine Bühne geben können!“ Menschen, die den Verein finanziell unterstützen möchten, haben hier die Möglichkeit dazu: https://www.gofundme.com/f/folkart-festival-graz-2025-kulturverein-weltenbuhne