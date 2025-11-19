Stadtpark-Überfälle geklärt: Polizei schnappt acht Jugendlich

Die Serie brutaler Überfälle im Grazer Stadtpark ist geklärt: Die Polizei hat acht Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren ausgeforscht. Sie sollen Ende Mai mehrere junge Männer bedroht, geschlagen und ausgeraubt haben.

Nach monatelangen Ermittlungen rund um die Raubfälle und Drohungen im Grazer Stadtpark, konnten die Ermittler nun die Jugendlichen schnappen.

Nach monatelangen Ermittlungen rund um die Raubfälle und Drohungen im Grazer Stadtpark, konnten die Ermittler nun die Jugendlichen schnappen.

In der Nacht vom 28. Mai auf den 29. Mai 2025 ereigneten sich im Grazer Stadtpark, im Bereich des Jerusalemplatzes, drei Raubüberfälle. Vorerst unbekannte Täter forderten von insgesamt sieben Männern im Alter zwischen 16 und 18 Jahren Bargeld. Dies untermauerten sie mit verbalen Bedrohungen und in Form von Schlägen und Tritten. Zum Teil wurden die Opfer leicht verletzt. Insgesamt erbeuteten die Tatverdächtigen einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag.

Umfangreiche Ermittlungen waren erfolgreich

Nach umfangreichen Ermittlungen forschten die Kriminalisten insgesamt acht Tatverdächtige im Alter zwischen 14 und 18 Jahren aus. Drei der Tatverdächtigen waren österreichische Staatsbürger, fünf der Tatverdächtigen stammen aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Syrien sowie aus dem Kosovo. Bei den Einvernahmen waren die Tatverdächtigen teilweise geständig. Einer der österreichischen Tatverdächtigen (16) wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz auf freiem Fuß angezeigt, die übrigen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.