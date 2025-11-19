„Falsches Signal“: KPÖ kritisiert steirische WKO wegen Gagenplus

Die WKO zieht Konsequenzen aus der massiven Kritik: Die heuer beschlossenen höheren Funktionsentschädigungen werden vorerst gestoppt und extern überprüft. Doch die politische Debatte über den Umgang mit Steuergeldern bleibt.

Nach Tagen intensiver öffentlicher Kritik vollzieht die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) einen Kurswechsel. Die jüngst beschlossenen Erhöhungen der Funktionsentschädigungen werden ausgesetzt und wieder auf das bisherige Niveau zurückgeführt. Das kündigte WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz am Dienstag, dem 18. November an, 5 Minuten hat berichtet. Ein formaler Beschluss soll kommende Woche fallen, parallel dazu sollen auch die Landeskammern nachziehen. Eigenständigen Fachverbänden empfiehlt die WKÖ, dem Schritt zu folgen.

©Stadt Graz/ Foto Fischer „Die WKO plagen offensichtlich keine Geldsorgen“, so Gamsjäger-Katzensteiner.

Kritik aus Graz: „Während die Betriebe kämpfen, gönnt sich die WKO selbst mehr“

Die Diskussion um die Gagen der Kammerfunktionäre hat in den vergangenen Tagen hohe Wellen geschlagen. Besonders deutlich äußerte sich die KPÖ in Graz. Wirtschaftssprecherin Daniela Gamsjäger-Katzensteiner kritisiert, dass die Wirtschaftskammer in wirtschaftlich schwierigen Zeiten falsche Signale sende. Sie verweist auf die Kammerumlage, die alle Betriebe zu zahlen haben und deren Einnahmen nun in teure Funktionsentschädigungen fließen sollten. Gleichzeitig greife die WKO für zentrale Projekte auf Steuergeld zurück. Konkret nennt sie die drei Millionen Euro, die die Stadt Graz für das Center of Excellence beschlossen hat. „Die Hälfte dieser Mittel sind Bedarfszuweisungen des Landes Steiermark“, betont sie.

Gagenplus von über 40 bis 55 Prozent

Im Zentrum der Kritik stehen auch die konkreten Zahlen: „Präsident Josef Herk erhält nach einer Erhöhung von 55 Prozent nun eine „Entschädigung“ von 10.927 Euro brutto, zwölfmal jährlich. Die drei Vizepräsidenten nach einem Plus von 42 Prozent fast 5.000 Euro“, so Gamsjäger-Katzensteiner. Für die KP-Gemeinderätin ist das ein Widerspruch zur Realität vieler Gemeinden: „Städte und Gemeinden haben wirklich Schwierigkeiten, die nötigen Ausgaben für die Bevölkerung zu stemmen – etwa bei der Kinderbetreuung. Die WKO hingegen plagen offensichtlich keinerlei Geldsorgen.“ Ihr Fazit fällt entsprechend deutlich aus: „Wer so üppige Budgets hat, dass er sie in die eigene Tasche stecken kann, könnte auf Mittel aus Steuergeld verzichten, das anderswo dringend gebraucht wird.“