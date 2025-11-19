Freiwilliges Umweltjahr: Dominik (19) wird Graz erster City-Ranger

Dominik Ithaler (19) ist der erste Zivildiener, der sein Freiwilliges Umweltjahr direkt bei der Stadt Graz absolviert und täglich dafür sorgt, dass Wege, Wiesen und Stadtbäume in gutem Zustand bleiben.

Graz hat einen neuen Mann fürs Stadtgrün: Seit September ist Dominik Ithaler als erster „City-Ranger“ im Einsatz. Der 19-Jährige absolviert sein Freiwilliges Umweltjahr (FUJ) in der Abteilung für Grünraum und Gewässer und verbringt seine Tage dort, wo er sich am liebsten aufhält: draußen.

Vom Staudenbeet bis zur Baumpflege

Dominik unterstützt jene Teams der Stadt, die an praktischen Maßnahmen für ein gesundes Stadtgrün arbeiten. Sein Alltag ist vielseitig: Er hilft bei Baumpflanzungen, pflegt Staudenbeete, Pflanztröge und Blühwiesen, entfernt Neophyten und übernimmt Kontrolltätigkeiten bei Tafeln, Zäunen und Schildern. Vieles davon erledigt er eigenständig, mit positivem Echo. „Ich bekomme viele Rückmeldungen und kann viel selbst entscheiden. Für mich passt das sehr gut“, sagt er zwei Monate nach seinem Start. Auch in der Abteilung fällt die Bilanz eindeutig aus: Die zusätzliche Unterstützung ist spürbar und hilft dort, wo es um Detailarbeit und kontinuierliche Pflege geht.

Große Wertschätzung für den Einsatz

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont die Bedeutung dieser neuen Rolle: „Es ist nicht selbstverständlich, dass junge Menschen wie Dominik so viel Einsatzbereitschaft zeigen und Verantwortung für unsere Umwelt übernehmen. Das verdient besondere Wertschätzung.“ Abteilungsleiter Robert Wiener sieht im neuen Modell ebenfalls Vorteile: „So können junge Leute ihren Beitrag für mehr Biodiversität in der Stadt leisten.“

Jetzt bewerben: Nächster Start im Herbst 2026

Nach Dominiks erfolgreichem Start läuft nun die Bewerbungsphase für die nächste FUJ-Stelle in Graz. Bis 28. Februar 2026 können sich Interessierte bewerben, der nächste Einsatz beginnt im September 2026. Tätig ist man, wie Dominik, im Bereich Grünraum und Gewässer, gemeinsam mit dem Team „Grazer Stadtbaum“, dem Naturschutz und dem Forstbereich. Die Bewerbung erfolgt online unter: www.jugendumwelt.at/fuj/ueberblick