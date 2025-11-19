30 Jahre Migrantenbeirat: Graz diskutiert über Demokratie ohne Grenzen

Zum 30-Jahr-Jubiläum des Migrantenbeirats lud die Stadt Graz am 18. November zu einer Tagung in den Gemeinderatssaal. Unter dem Titel „Politische Mitbestimmung von Migrant:innen – zwischen Teilhabe, Ausschluss und Marginalisierung“ stand ein Thema im Mittelpunkt, das Graz seit drei Jahrzehnten begleitet: Wie demokratisch ist eine Stadt, wenn Zehntausende Menschen zwar hier leben, arbeiten und Steuern zahlen, aber nicht wählen dürfen?

©Stadt Graz/ Foto Fischer Viele Interessenten diskutierten mit.

Ein Gremium, das seit 30 Jahren Lücken schließt

Rund 47.000 Grazer kommen aus Nicht-EU-Staaten, viele von ihnen dauerhaft. Sie prägen die Stadt, politisch mitbestimmen können sie jedoch nicht. Der Migrantenbeirat wurde genau deshalb gegründet: um Mitsprache zu ermöglichen, wo formal keine vorgesehen ist. Die Vorsitzende Irina Karamarković setzte in ihrer Eröffnung ein starkes Bild: „Wer nicht im Rollstuhl sitzt, braucht keine Rampe. Wer keine Periode hat, braucht kein Tampon. Und wer ein Wahlrecht hat, vergisst, wie wertvoll es ist und welche Kämpfe dafür notwendig waren.“ Auch Bürgermeisterin Elke Kahr würdigte das Jubiläum: „Herzliche Gratulation zu diesem 30. Geburtstag. Dass ich als Bürgermeisterin für diesen Beirat zuständig bin, ist für mich eine große Ehre.“ Geschäftsführer Godswill Eyawo erinnerte daran, dass der Kernauftrag des Beirates seit 30 Jahren unverändert ist: „Unsere wichtigste Forderung lautet: Menschen aus Nicht-EU-Ländern, die sich legal in Österreich aufhalten, sollen zumindest auf kommunaler Ebene wählen dürfen.“

©Stadt Graz/ Foto Fischer Graz Bürgermeisterin Elke Kahr gratulierten dem Beirat zum 30-jährigen Jubiläum.

Expertise und Debatte über Demokratiedefizite

Die Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle und SOS-Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak beleuchteten die Folgen des Ausschlusses: ein Demokratiedefizit, das ganze Bevölkerungsgruppen betrifft. Gleichzeitig zeigten sie Wege auf, wie Beteiligung aussehen kann, Beratung, Mitsprache und institutionelle Einbindung.