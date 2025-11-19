Max bleibt hungrig: Wenn Betreuung an Gesetzen scheitert

„Alle sagen mir, dass sie da nichts tun können. Aber wer kann denn etwas tun?“, so die Worte von Christine Herzog (37). Ihr sechsjähriger Sohn Max ist zu 100 % behindert und besucht seit Herbst die erste Klasse in Graz-Umgebung.

Während andere Tafelklässler in den Pausen ihre Jausendosen auspacken und mitgebrachte Brote, Äpfel und Müsliriegel tauschen, hat Max Herzog seit Schulbeginn noch nie etwas in der Schule gegessen. Er hat frühkindlichen Autismus und eine Muskelerkrankung. „Max ist hyperaktiv, er erkennt keine Gefahren. Er ist permanent auf Hilfe angewiesen, muss gefüttert und gewickelt werden und kann sich nicht allein an- und ausziehen.“ Im Kindergarten hatte er noch ein „1:1-Betreuung“, erzählt seine Mutter. Damals wurde ihr versichert, dass das auch in der Schule so sein würde. Doch dann kam alles anders.

Zu wenig Assistenten, zu viel Verantwortung

„Damit konnte ja niemand rechnen“, zeigt sich die Mutter erschüttert. Heute besucht ihr Sohn, gemeinsam mit fünf anderen Kindern, die eine Behinderung haben, die erste Klasse Volksschule in Hausmannstätten. „Eine Schülerin hat eine 1:1-Betreuung, die anderen fünf – darunter auch Max – teilen sich zwei Assistenten.“ Ein unzumutbarer Zustand für alle Beteiligten. Deswegen tauchte auch Max‘ Vater gemeinsam mit seinem Sohn bei der zuständigen Abteilung des Landes Steiermark auf. Es wurde neu evaluiert. Assistenzstundenerhöhung? Nein. Auch der neue Bescheid sieht keine zusätzliche Betreuung für Max und die anderen Kinder vor.

Eltern zwischen Verzweiflung und Bürokratie

Protestmärsche, Gespräche mit der Politik, Medien. Wie viele andere Eltern versuchen nun auch die Eltern von Max alle Hebel in Bewegung zu setzen, um diesen Zustand zu verändern. „Vom zuständigen Bildungslandesrat wurde uns gesagt, dass die Ressourcen für heuer aufgebraucht sind. Im nächsten Schuljahr soll das Gesetz angepasst werden. Doch ich frage mich: Was passiert heute? Was passiert morgen? Und übermorgen?“ Was hilft es einem Sechsjährigen, wenn sich die Gesetze in einem Jahr vielleicht ändern, er aber jetzt sein erstes Schuljahr absolvieren soll. Stunde für Stunde. Tag für Tag.

Kampf um Schulplatz – und um die eigene Existenz

Schon drei Jahre vor seiner Einschulung habe Herzog damit begonnen, einen Schulplatz für Max zu suchen. „Viele kommen mit dem Argument, er solle doch einfach in eine Sonderschule gehen.“ Doch so einfach ist das nicht, denn trotz ihrer frühen Bemühungen erhielt seine Mutter dort keinen Platz für ihren Sohn. „Es geht ja nicht nur darum. An diesem Thema hängt viel mehr. Ich habe mittlerweile Existenzängste“, beschreibt sie ihre Situation. „Wir Eltern müssen ja auch arbeiten.“

Neuer Protest am 8. Dezember: Familien geben nicht auf

Der Protestmarsch zur Schulassistenz, der Ende Oktober in Graz stattfand, soll wiederholt werden. „Es ist ein weiterer Protestmarsch für den 8. Dezember geplant“, sagt Herzog abschließend. Und sie erzählt, dass sie beim letzten Mal erst zwei Tage vor Beginn die endgültige Genehmigung für den Marsch erhielten. „Wir hatten nur 48 Stunden, um ihn zu bewerben.“ Auch diesmal ist die Genehmigung noch ausstehend, aber wer sich für Max und alle anderen Kinder und Familien einsetzen möchte, kann sich den 8. Dezember schon mal im Kalender vormerken. Denn Aufgeben kommt trotz der spürbaren Erschöpfung für die Familien nicht in Frage.