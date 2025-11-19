Frohnleitner Eishalle vor dem Aus: „Was bleibt unseren Kindern?“

In Frohnleiten steht die Schließung der Eishalle im Raum. Zwei Nachwuchsvereine und viele Familien warnen, dass damit ein wichtiger Ort für über 100 Kinder und Jugendliche verloren gehen könnte.

Die mögliche Schließung der Frohnleitner Eishalle sorgt bei den EC Young Birds GU-Nord für Unsicherheit. Der Verein ist direkt betroffen, da mehr als 100 Kinder dort trainieren und die Halle ein zentraler Ort für den Nachwuchsbetrieb ist. Um auf die Situation aufmerksam zu machen, wandte sich der Verein an die 5-Minuten-Redaktion. In der Nachricht heißt es: „Wir wenden uns heute mit einem zutiefst besorgten und entschlossenen Appell an Sie“. Für die Young Birds ist klar: Viele Kinder finden in der Eishalle einen verlässlichen Ort für Sport, Gemeinschaft und Struktur. Eine Schließung würde diesen Alltag abrupt verändern.

Eislauftage stehen auf der Kippe

Die Young Birds berichten, dass sie mit Schulen aus Frohnleiten, Peggau, Deutschfeistritz und dem Norden von Graz Eislauf- und Eishockeytage organisiert haben. Damit sollten möglichst viele Kinder Wintersport kennenlernen. „Dieses Engagement wird nun mit einem Federstrich zunichtegemacht. Kein Dialog, keine Mitsprache“, erklärt der Verein gegenüber 5 Minuten. Die Vereinsmitglieder sehen sich vor vollendete Tatsachen gestellt.

Hinweis auf abgelehntes Angebot

Laut Verein war eine Nachbargemeinde bereit, sich an den Kosten der Halle zu beteiligen. Dieses Angebot sei abgelehnt worden. Die Young Birds schreiben dazu: „Es geht nicht um Lösungen, es geht um eine Schließung um jeden Preis – auf Kosten der Kinder“. Gleichzeitig erinnern sie daran, dass Wintersport wie Schifahren für viele Familien kaum leistbar ist und die Halle eine einfache Alternative bietet.

©EC Young Birds GU-Nord Über 100 Kinder trainieren regelmäßig in der Frohnleitner Eishalle. ©EC Young Birds GU-Nord An Publikumstagen stehen bis zu 300 Menschen auf dem Eis.

Gemeinde verweist auf technische und wirtschaftliche Gründe

Die Stadtgemeinde Frohnleiten erklärt auf Nachfrage, dass die Eishalle seit rund 20 Jahren ein jährliches Minus verursacht habe, das zur Gänze von der Gemeinde getragen worden sei. Rücklagen hätten deshalb nicht gebildet werden können. Zusätzlich sei die Anlage technisch am Ende ihrer Lebensdauer, und gesetzliche Vorgaben für Kälteanlagen würden ab 2030 weiter verschärft. Kurzfristig bestehe ein Investitionsbedarf von rund 650.000 Euro, den die Gemeinde nicht mehr allein tragen könne. Auch eine Beteiligung umliegender Gemeinden sei laut Frohnleiten abgelehnt worden.

„Wir haben die Eishalle 20 Jahre lang trotz ihres Minus weitergeführt“

„Wir haben die Eishalle 20 Jahre lang trotz ihres Minus weitergeführt. Aber wir können nicht ignorieren, dass Zahlen, Technik und Klima klare Grenzen setzen“, betont Bürgermeister Johannes Wagner. Ein Neubau wäre aus Sicht der Gemeinde die einzige zukunftsfähige Lösung, sei aber finanziell nicht machbar. Die Gemeinde lädt nun Vereine und Verantwortliche zu einer weiteren Besprechung ein. Parallel sei geplant, eine künstliche Eisfläche am Mehrgenerationenplatz zu schaffen, damit Eislaufen in Frohnleiten möglich bleibt. Eine endgültige Entscheidung soll in den kommenden Wochen fallen.

Bis zu 300 Menschen auf dem Eis

Auch abseits des Vereinsbetriebs ist die Halle ein wichtiger Treffpunkt. An Publikumstagen sollen bis zu 300 Besucher auf dem Eis stehen. Familien, Jugendliche und Freizeitsportler nutzen die Halle vor allem im Winter intensiv. Der Verein stellt die Frage: „Was bleibt, wenn man ihnen das nimmt?“ Zum Schluss fordert der Verein klare Schritte: „Wir fordern Transparenz, Mitsprache und Verantwortung!“ In einer Gemeinderatssitzung soll über die Zukunft der Halle endgültig beraten werden.