Zwei steirische Startups unter Europas jungen Innovatoren ausgezeichnet

Mut, Technologie und Verantwortung – mit diesen Zutaten füllten junge Innovatoren aus ganz Europa die Grazer Bühnen. Beim European Young Innovators Festival 2025 standen zwei Tage lang Fragen im Mittelpunkt, die viele beschäftigen: Wie setzen wir KI verantwortungsvoll ein? Wie schafft man stabile Zusammenarbeit in Zeiten von Krisen? Und wie können junge Menschen digitale Zukunft aktiv gestalten? Gleich zwei Grazer Teams sorgten dabei für einen besonderen regionalen Erfolg. Die Startups noknots und ontrack zählen heuer zu den European Young Innovators und zeigen, wie viel Innovationskraft in der Steiermark steckt.

Ideen für eine bessere Zukunft

Bei den Impact Innovation Pitches präsentierten 15 ausgewählte Projekte digitale Lösungen rund um Nachhaltigkeit, Gesundheit, Bildung und Inklusion. Mit dabei: die beiden prämierten steirischen Startups, die klar machten, wie regionale Ideen europaweit Wirkung entfalten können. In Workshops und Zusammenarbeitssessions entwickelten junge Europäer:innen ihre Projekte weiter, schmiedeten neue Partnerschaften und suchten Wege zu nachhaltigen Geschäftsmodellen. Hier traf Erfahrung auf frische Perspektiven und oft wurde aus einer ersten Begegnung sofort ein gemeinsamer Ansatz.

Diskutieren, zuhören, gemeinsam lernen

Expertinnen und Experten aus verschiedenen Ländern nahmen sich Zeit, um über Themen zu sprechen, die Europa aktuell bewegen. Ethische KI, digitale Teilhabe und die Klimakrise in Zeiten von Polykrisen standen im Mittelpunkt. Die Diskussionen zeigten, wie wichtig ein gemeinsamer europäischer Blick auf technologische Entwicklungen geworden ist. Peter A. Bruck brachte es so auf den Punkt: „Junge Leute fühlen globale Unsicherheit. Man braucht dazu Räume um gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Niemand kann das alleine. connect. create. collab. ist somit mehr als nur Motto – es ist ein Hinweis zu Lösungen und Aufruf, gemeinsam an Europas digitaler Zukunft zu arbeiten.“

©WSA / mrFoto.at | Junge Innovatoren aus 26 Ländern arbeiten in Graz an digitalen Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen.

Graz als Ort, an dem Ideen wachsen

Dass das Festival heuer wieder in der Landeshauptstadt stattfand, war auch für Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) ein starkes Zeichen: „Graz ist eine Stadt der Wissenschaft, der Studierenden und der Menschenrechte. Das Festival zeigt, wie stark Innovation, Verantwortung und Zusammenarbeit in Graz gelebt werden und dass unsere Stadt ein Ort ist, an dem Ideen wachsen und Zukunft entsteht.“ Neben den Programmpunkten für Startups wurde auch viel Wert auf junge Menschen gelegt. Projekte mit Schulen und Universitäten machten Unternehmertum und Nachhaltigkeit greifbar und zeigten Jugendlichen, dass Innovation kein abstrakter Begriff ist, sondern etwas, das sie selbst mitgestalten können.

Auszeichnung und Ausblick

Zum Abschluss wurden die besten Projekte feierlich prämiert. Bei der legendären Afterparty entstanden neue Kooperationen, Ideen und Verbindungen, ganz im Sinne des Mottos des Festivals. Das European Young Innovators Festival wird seit über zehn Jahren organisiert und von der Stadt Graz, BMIMI, BMWET sowie regionalen Partnern unterstützt. Es stärkt den europäischen Zusammenhalt und zeigt, wie digitale Kreativität über Grenzen hinweg wirken kann.