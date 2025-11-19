Steirische Jugend mischt bei neuer Europastrategie kräftig mit

Im Grazer Dom im Berg haben rund 100 Jugendliche aus allen Teilen der Steiermark mit LH-Stv. Manuela Khom über die Zukunft Europas diskutiert und ihre Ideen fließen direkt in die neue Europastrategie des Landes ein.

Im Dom im Berg war am Mittwoch, dem 19. November 2025, spürbar, wie sehr Europa auch junge Steirerinnen und Steirer bewegt. Rund 100 Schülerinnen und Schüler aus Botschafterschulen des Europäischen Parlaments kamen zusammen, um gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) über die Rolle der Steiermark in Europa zu reden. Unter dem Motto „Europa bewegt die Steiermark – die Steiermark bewegt Europa“ wurde offen über Herausforderungen, Wünsche und Chancen gesprochen. Die Jugendlichen beschäftigten sich dabei genau mit jenen Fragen, die auch das Land aktuell bewegen.

Startschuss für neue Europastrategie

Die Veranstaltung bildete den Auftakt zur neuen Europastrategie, die Manuela Khom initiiert hat und die 2026 präsentiert werden soll. In ihrem Impuls stellte sie die vier Schwerpunkte vor: „Wirtschaft & Forschung“, „Steiermark in der EU“, „Europa in der Steiermark“ und „Starker Partner – Die Steiermark in der Welt“. Danach wurde in Workshops weitergedacht. Die Beiträge der Schülerinnen und Schüler werden nicht nur gehört, sondern tatsächlich in das neue Strategiepapier einfließen. „Mit der neuen Strategie des Landes Steiermark für Europa und Internationales schaffen wir einen klaren Rahmen für eine zukunftsorientierte, verantwortungsbewusste und kraftvolle Rolle der Steiermark in der Europäischen Union“, erklärte Khom. Besonders wichtig sei dabei die Perspektive der Jugend: „Diese Fragen können wir nur beantworten, wenn wir denen zuhören, die unsere Zukunft gestalten: unserer Jugend.“

©Land Steiermark/Binder LH-Stv. Manuela Khom (M.) mit engagierten Mitwirkenden der „Zukunftswerkstatt Europa“ im Dom im Berg ©Land Steiermark/Binder LH-Stv. Manuela Khom bei der „Zukunftswerkstatt Europa“ im Dom im Berg

30 Jahre Steiermark in der EU

Auch der Blick zurück spielte eine wichtige Rolle. Die Rechtshistorikerin Anita Ziegerhofer von der Universität Graz erinnerte an den Weg Österreichs in die EU im Jahr 1995. Ergänzt wurde das durch die Wanderausstellung „30 Jahre Österreich in der EU“, die im Dom im Berg zu sehen war. So wurde sichtbar, wie stark sich Europa und auch die Steiermark in drei Jahrzehnten verändert haben – und warum es jetzt neue Antworten braucht.

Workshops mit Expertinnen und Experten

An zehn Thementischen diskutierten die Jugendlichen mit Fachleuten von EUROPE DIRECT Steiermark. Die Graphic-Recording-Künstlerin Coline Robin hielt die Ergebnisse live fest. Die Gespräche zeigen: Junge Menschen denken regional und europäisch zugleich. Sie wollen, dass die Steiermark ihre Chancen nutzt und gleichzeitig klar anspricht, wo es in Europa Verbesserungen braucht.

Aktive Rolle der Steiermark in Brüssel

Zum Abschluss betonte Manuela Khom, wie wichtig eine starke steirische Stimme auf europäischer Ebene ist. „Europa positiv weiterzuentwickeln heißt für uns, sich frühzeitig in Gesetzgebungsprozesse einzubringen und unsere regionalen Interessen aktiv einzubringen“, sagte sie. Gleichzeitig müsse man auch „Problemfelder und Fehlentwicklungen in der Union weiterhin klar ansprechen“. Sie sieht die Rolle der Steiermark daher eindeutig: aktiv, selbstbewusst und immer im Sinne der Steirerinnen und Steirer.