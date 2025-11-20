320 Portionen: KPÖ übernimmt einen Tag lang die Küche des Marienstüberls

Es ist kurz nach acht Uhr, als im Marienstüberl die Messer klirren, Schürzen gebunden werden und die ersten Karotten auf dem Schneidbrett landen. Dort, wo sonst täglich Menschen ankommen, die am Rand der Gesellschaft stehen, beginnt an diesem Tag ein gemeinsames Projekt: Die KPÖ übernimmt zum ersten Mal die Küche und kocht 320 warme Portionen für all jene, die auf Unterstützung angewiesen sind.

©KPÖ KPÖ beim Kochen für rund 140 Menschen.

Ein Ort, der mehr bietet als eine Mahlzeit

Das Marienstüberl der Caritas Steiermark ist für viele ein sicherer Hafen. Frühstück am Morgen, warmes Essen zu Mittag, Jause am Nachmittag und ein Platz, an dem niemand gefragt wird, wie viel Geld er hat. Rund 140 Menschen kommen pro Essenszeit, an diesem Tag gibt es Gemüsesuppe, Erdäpfelgulasch, Pudding und Obst. Während im Hintergrund Teller klappern und der Duft von angebratenen Zwiebeln durch die Küche zieht, läuft der Vormittag beinahe wie in einem eingespielten Lokalbetrieb. Schneiden, würzen, abschmecken, jede Hand wird gebraucht. Doch die Akteure in der Küche sind diesmal andere, denn die KPÖ übernahm für einen Vormittag die Küche der Einrichtung. Bezirksrätin Renate Smolik bringt es später auf den Punkt: „Es war eine schöne Erfahrung in der Gruppe zu kochen und etwas für andere zu tun.“

©KPÖ KP-Stadtrat Rober Krotzer bei der Essensausgabe.

Reaktionen und lachende Gesichter

Bezirksräte, Gemeinderäte und Mitarbeiter teilen sich Arbeitsflächen und Messer, Koch Adam Lamprecht behält den Überblick. Gemeinderat Horst Alic, der sich selbst augenzwinkernd „Wurstsemmel-Koch“ nennt, sagt: „Beim Kochen kann man so richtig fein Schmäh führen. Und beim Essensausgeben sieht man dann aus erster Hand, wie man jemandem den Tag schön machen kann. Besser geht’s gar nicht.“ Auch Gemeinderat Philipp Ulrich, acht Jahre lang Pizzakoch, greift wieder zu Gewürzen und Schöpflöffel: „Es ist schön, dass es solche Einrichtungen gibt, aber Ziel der Politik sollte sein, dass es sie gar nicht braucht.“ Klubobfrau Sahar Mohsenzada genießt die Auszeit vom politischen Alltag, „fernab von E-Mails und Sitzungen, einfach kochen, einfach da sein“. Stadtrat Robert Krotzer hob hervor, wie wichtig Orte wie das Marienstüberl für Menschen in schwierigen Zeiten sind.

Mehr als Essen: Lebensmittelverteilung für 1.150 Menschen

Drei Mal pro Woche werden außerdem rund eine Tonne Lebensmittel an 80 bis 100 Personen ausgegeben, insgesamt an 280 Haushalte, die regelmäßig kommen und an über 1.100 Menschen, die Unterstützung brauchen. Die gespendeten Waren kommen von Supermärkten, Bauern, Kindergärten und vielen weiteren Stellen. Küchenchef Adam erzählt vom sogenannten „umgekehrten Adventkalender“ der Caritas: 24 Tage lang legt man jeden Tag ein haltbares Lebensmittel oder Hygieneprodukt in eine Schachtel. Am Ende entsteht ein Paket, das direkt bei einer Abgabestelle landet und bei Familien, die dringend Hilfe benötigen. Eine kleine Geste, die im Winter Großes bewirken kann.