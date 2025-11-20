Sturm Graz trifft auf LASK: Sicherheitsbereich eingerichtet

Am Sonntag, 23. November 2025, findet um 14.30 Uhr, das Bundesligaspiel SK Puntigamer Sturm Graz gegen LASK statt, weswegen die Polizei einen Sicherheitsbereich eingerichtet hat. Diese gilt von 11 bis 18 Uhr am Tag des Spieles.

Bei solch großen Sportevents gelten strenge Sicherheitsregeln und die Polizei bekommt klare Befugnisse, um gefährliche Situationen rasch zu entschärfen. Wer im Umfeld einer Sportgroßveranstaltung gefährliche Angriffe auf Leben, Gesundheit oder Eigentum begeht oder begangen hat, kann von den Behörden sofort aus dem Sicherheitsbereich weggewiesen werden. Zusätzlich gilt für diese Personen ein Betretungsverbot für die gesamte Zone rund um das Event. Wer sich trotzdem Zugang verschafft, begeht eine Verwaltungsübertretung. Die Strafe kann bis zu 1.000 Euro betragen, bei Uneinbringlichkeit droht eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu vier Wochen. Bleiben Betroffene trotz Abmahnung im Sicherheitsbereich oder setzen ihr strafbares Verhalten fort, kann die Polizei sie festnehmen.

©LPD Steiermark Das ist der Bereich der Sicherheitszone.

Sicherheitsbereich im Detail

Die Landespolizeidirektion Steiermark, Sicherheits- und Verwaltungspolizeiliche Abteilung hat für das Fußballspiel am 23.11.2025, von 11.00 bis 18.00 Uhr, um die Merkur Arena einen Sicherheitsbereich verordnet. Der Sicherheitsbereich umfasst das Gebiet innerhalb der folgenden Straßenzüge: Conrad-von-Hötzendorf-Straße Nr. 151 – Evangelimanngasse – über Münzgrabenstraße – Harmsdorfgasse bis Nr. 12 (Krzg. Weinholdstraße) – Weinholdstraße bis Nr. 31 – Dr. Lister-Gasse bis zur Krzg. Lortzinggasse – Lortzinggasse bis Krzg. Paul-Ernst-Gasse – Richtung Süden bis Karl-Huber-Gasse Nr. 11 – Richtung Westen bis Raiffeisenstraße Nr. 198 – Raiffeisenstraße Richtung Norden bis Haus Nr. 166 (Kirche) – Richtung Nordwesten bis Krzg. Lisztgasse – Kollowitzgasse – Kollowitzgasse bis Eduard-Keil-Gasse – Richtung Westen bis Kasernstraße – Kasernstraße Richtung Norden bis Senefeldergasse – schräg über Dauerkleingartenanlage bis Raiffeisenstraße Nr. 61 – Conrad-von-Hötzendorf-Straße Nr. 151.