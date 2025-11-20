Weihnachtsbeleuchtung: 760.000 Lichter bringen Graz zum Erstrahlen

Die Grazer Innenstadt erstrahlt ab heute wieder im festlichen Glanz: 760.000 LED-Lichter läuten um 16.30 Uhr offiziell die Adventzeit ein. Noch mehr Weihnachtszauber folgt am Wochenende mit der großen Eröffnung der Adventmärkte.

Die Adventzeit steht in ihren Startlöchern. Am heutigen Donnerstag, dem 20. November 2025, wird die Weihnachtsbeleuchtung um 16.30 Uhr aktiviert. 760.000 LED-Lichter sorgen heuer bis zum 7. Jänner für festlichen Glanz. Die Beleuchtung erstrahlt täglich von 16 bis 22 Uhr. Am 24. Dezember und 31. Dezember leuchtet sie sogar etwas länger, nämlich bis 2 Uhr nachts. Am Wochenende folgt dann die Eröffnung der Weihnachtsmärkte als nächstes Programm-Highlight der Vorweihnachtszeit. Mehr dazu hier: 16 Adventmärkte, 215 Stände: So schön wird der Grazer Advent 2025.

Mehr als 60 Straßen und Plätze

„Rund 760.000 LEDs lassen ab 20. November mehr als 60 Straßen und Plätze in festlichem Licht erstrahlen“, erklärt die für die Advent-Organisation Verantwortliche Verena Hölzlsauer. „Die Weihnachtsbeleuchtung ist eines der beliebtesten Fotomotive der Stadt. Ein besonderes Highlight ist und bleibt die Beleuchtung der Herrengasse – und natürlich die traditionelle Projektion auf das Grazer Rathaus. Neuerungen und Erweiterungen bei der Weihnachtsbeleuchtung findet man heuer am Joanneum- und am Opernring, am Mehlplatz sowie in der Annenstraße.“