Berührende Geste: Wie eine Meistergeige ein Leben verändern soll

Eine handgefertigte Meistergeige soll zu einem Talent kommen, das sich ein solches Instrument niemals leisten könnte. Finanziert durch Spenden. Die ungewöhnliche Spendenaktion des Gegenbauers René Schmidt berührt.

Eine Meistergeige entsteht nicht über Nacht. Sie wächst, mit jedem Schnitt, jedem Span, jedem Atemzug des Handwerks. Genau so wächst derzeit ein außergewöhnliches Projekt: Eine Geige, die nicht verkauft wird, sondern verschenkt. An jemanden, der sie dringend braucht, aber niemals finanzieren könnte.

„Musik darf nicht am Geld scheitern“

Der Geigenbauer, der hinter dieser Idee steht, investiert weit mehr als Zeit und Können. Der Grazer René Schmidt verfolgt eine klare Vision: Hochwertige Instrumente sollen nicht nur jenen vorbehalten sein, die sie sich leisten können. Damit dieses Ziel Wirklichkeit wird, soll die Geige gemeinschaftlich finanziert werden. 10.000 Euro werden benötigt, damit aus einem Stück Holz ein lebensveränderndes Instrument wird. Schon ab fünf Euro könne man laut Schmidt Teil dieser Reise werden. Und jeder Name, der möchte, wird im Inneren der Geige verewigt, „unsichtbar für die Außenwelt, aber für immer Teil ihres Klanges“. Der Entstehungsprozess wird öffentlich begleitet. Fotos, Videos, Werkstattmomente, von der ersten Wölbung bis zum ersten Anstrich. Wer sehen möchte, wie eine Geige wächst, findet die Reise auf seinem Instragram-Profil: schmidt_violins.

Wer die Geige bekommen soll

Dieses Instrument soll laut Schmidt dorthin, wo es Leben verändert: zu einem Talent, das es nicht nur spielt, sondern lebt. Bewerben können sich: Geiger aller Altersgruppen (4/4-Violine), Studierende an Musikhochschulen, Nachwuchstalente ohne finanzielle Möglichkeiten und Musiker, die mit der Geige regelmäßig arbeiten. Jeder Bauabschnitt startet erst, wenn er finanziert ist. So trägt die Geige die Spuren vieler Menschen und viele Menschen tragen dieses Instrument zu seinem Ziel. Am Ende entsteht mehr als eine Violine, die durch die Spende der Menschen für einen guten Zweck entstanden ist. Hier kannst du Spenden: https://www.gofundme.com/f/eine-geige-die-chancen-schafft-hilfe-fur-ein-junges-talent

Der Auswahlprozess ist bewusst fair und anonym gehalten: Phase 1 – Musik ohne Gesicht: Eine Tonaufnahme entscheidet, ohne Namen, ohne Bild.

Phase 2 – Persönlichkeit und Können: Drei Stücke im Video und ein Motivationsschreiben zeigen den Menschen hinter der Musik.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 13:50 Uhr aktualisiert