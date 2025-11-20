1.500 Menschen befragt: Wer kauft noch in Grazer Innenstadt ein?

Die Grazer Innenstadt ist das Herz der Stadt: Einkaufsraum, Verkehrsachse, Treffpunkt und Arbeitsweg zugleich. Doch wie nutzen die Menschen diesen Raum tatsächlich? Wie kommen sie dorthin, wie viel geben sie aus und was wünschen sie sich? Eine umfassende Studie, die Stadt Graz gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Steiermark, der Universität Graz und der TU Graz durchgeführt hat, liefert erstmals ein vollständiges Bild. Mehr als 1.500 Personen wurden dazu befragt, online und direkt vor Ort. Die Ergebnisse zeigen deutlich: Die Innenstadt bleibt attraktiv, aber sie steht vor einem Wandel, der klar spürbar ist und der politische wie wirtschaftliche Entscheidungen maßgeblich prägen wird.

Innenstadt-Besucher kommen zu Fuß

Rund drei Viertel der Befragten leben in Graz. Für sie ist die Innenstadt kein Ausflugsziel, sondern ein alltäglicher Lebensraum: Sie kommen auf dem Weg zur Arbeit, in die Schule, für Erledigungen oder einfach für einen Kaffee. Dadurch erklären sich auch die Mobilitätsdaten. 85 Prozent kamen am Erhebungstag mit dem Umweltverbund, sprich zu Fuß, mit dem Rad oder mit den Öffis. Die Innenstadt ist für viele schlicht die logische Route durch die Stadt. Besucher aus dem Umland nutzen dagegen öfter das Auto, was sich später auch in der Umsatzstruktur niederschlägt.

Wer wie kommt, kauft auch anders ein

Sehr klar zeigt die Studie, dass Mobilität und Einkaufsverhalten eng zusammenhängen, aber oft anders, als man intuitiv erwarten würde. Zufußgehende geben über ein Jahr gerechnet am meisten aus: 1.452 Euro pro Jahr. Sie kaufen pro Besuch kleinere Beträge, kommen aber deutlich häufiger und summieren sich dadurch zum stärksten Beitrag im Jahresumsatz. Autofahrer sind die klassischen „Weniger oft, aber dafür mehr“-Kunden. Sie geben pro Einkauf deutlich höhere Beträge aus, was für bestimmte Branchen wie Mode, Elektronik oder spezialisierte Fachgeschäfte wichtig bleibt. Öffi-Nutzer und Radfahrende liegen dazwischen und sorgen vor allem für stabile Frequenz.

Das Wünschen sich die Innenstadt-Besucher 49 % wünschen sich mehr Bäume

48 % wollen zusätzliche Grünflächen

36 % verlangen mehr Sitzmöglichkeiten ohne Konsumzwang

23 % wünschen Trinkbrunnen und mehr Wasserflächen

Besonders kritisch bewertet werden zwei zentrale Punkte der Stadt: der Jakominiplatz und die Annenstraße. Dort wird der Bedarf an Beschattung, Begrünung und „echten Aufenthaltsräumen“ besonders stark genannt.

Wirtschaft und Stadtplanung: Fokus auf Daten statt Bauchgefühl

Die Studie zeigt auch, dass viele Annahmen über Einkaufsverhalten oft auf subjektiver Wahrnehmung basieren, vor allem im Handel. Händler gehen häufig davon aus, dass der Großteil ihrer Kunden mit dem Auto kommt. Die repräsentativen Daten zeigen jedoch: Für die breite Masse stimmt das nicht. Zurückzuführen ist das auf Perspektiven: Während Händler Einblicke in ihre Kundschaft haben, bildet die Studie das gesamte Nutzungsverhalten ab, inklusive Alltagswege, Pendler, Freizeit und Erledigungen. Für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner war diese Datengrundlage entscheidend: „Wir diskutieren viel über Erreichbarkeit und Kaufkraft. Jetzt können wir endlich faktenbasiert darüber reden.“