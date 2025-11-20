Wieder Personalabbau bei AVL: 100 Mitarbeiter müssen gehen

Der Grazer Technologiekonzern AVL List streicht zusätzlich rund 100 Stellen, nachdem bereits im Sommer 350 Jobkürzungen angekündigt worden waren. Mehr zu den Gründen liest du hier.

Der steirische Technologiekonzern AVL List muss rund weitere 100 Stellen in Graz einsparen. Das hat das Unternehmen am Donnerstag auf APA-Nachfrage bekannt gegeben. Bereits im Sommer wurde die Streichung von etwa 350 Jobs verkündet. Diese Maßnahme wurde nun anhand der vorliegenden Auftragslage für 2026 evaluiert. Dabei stellte sich heraus, dass weitere „Kapazitätsanpassungen“ notwendig seien.

Angespannte Marktlage, steigende Kosten und strukturelle Veränderungen in der Mobilitätsbranche

„Aufgrund veränderter Planungsprämissen für das kommende Geschäftsjahr sowie im Zuge der laufenden Transformation und Reorganisation“ müssten nun zusätzlich mehr als 100 Mitarbeitende am Standort Graz das Unternehmen verlassen. Derzeit sind in der steirischen Landeshauptstadt etwa 3.600 Frauen und Männer beschäftigt. Ursache seien die „anhaltend volatilen Marktentwicklungen, tiefgreifenden strukturellen Veränderungen in der Mobilitätsbranche sowie eine deutlich gestiegene Kostenbelastung“. Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken und die führende Marktposition langfristig abzusichern.

Kündigungen ziehen sich bis Jänner

Die Job-Streichungen würden in enger Abstimmung mit der Arbeitnehmervertretung erfolgen. „Neben natürlicher Fluktuation kommen auch Altersteilzeitmodelle zum Einsatz. Für den Fall von Freisetzungen stellt das Unternehmen individuelle Unterstützungsangebote sowie einen Sozialplan bereit“, hieß es in einer Stellungnahme. Die Kündigungen würden nicht auf einmal, sondern „bis in den Jänner hinein“ erfolgen.

Mitarbeiter wurden bereits informiert

CEO Helmut List sagte: „Wir wollen sowohl gegenüber unseren Mitarbeitenden als auch gegenüber unseren Kunden verantwortungsvoll agieren. Das Marktumfeld ist derzeit jedoch äußerst volatil, die Planungsprämissen verändern sich laufend. Die nun gesetzten Schritte stellen eine schwierige Entscheidung dar, insbesondere vor dem Hintergrund bereits gesetzter Maßnahmen im Rahmen der laufenden Transformation.“ AVL wolle auch in den kommenden Jahren „stabile Beschäftigung am Standort Graz gewährleisten und weiterhin einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Mobilität leisten“. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Mittwoch und am Donnerstag über die weiteren Kündigungen informiert worden. (APA/RED, 20.11.25)

SPÖ ruft Land in die Verantwortung

Der steirische SPÖ Chef Max Lercher reagiert mit einer Aussendung auf den Personalabbau bei der AVL kritisiert erneut die „Untätigkeit der Landesregierung“: “Wie viele Arbeitsplätze in der Steiermark müssen noch verloren gehen und wie viele Betriebe Insolvenz anmelden, bevor es diese Landesregierung für nötig erachtet, Maßnahmen zu setzen? Die Vorschläge liegen auf dem Tisch, etwa ein Steiermark-Tarif der Energie Steiermark oder ein Steiermark-Fonds. Es braucht nur den politischen Willen, sie umzusetzen. Der Wirtschaftslandesrat aber richtet den Unternehmen und der Industrie über die Medien aus, dass man halt nicht für jeden Betrieb eine Rettungsaktion starten könne und redet stattdessen lieber über längere Arbeitszeiten und Ambulanzgebühren für die Steirerinnen und Steirer. Wie lange soll die Verantwortungsflucht dieser Landesregierung noch weitergehen?“

©SPÖ Steiermark Lercher: „Ein neuer Tag, neue schlechte Nachrichten für den steirischen Standort – Wo bleiben die Maßnahmen der Landesregierung?“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 18:13 Uhr aktualisiert