Bei diesem Adventgarten trinken Kinder zur Eröffnung gratis

Der PRATO-Adventgarten startet am 21. November mit kostenlosen Angeboten für Kinder und stimmungsvoll beleuchtetem Ambiente. Bis 23. Dezember lädt er täglich ab 17 Uhr zu einem entspannten Adventerlebnis ein.

Der PRATO-Adventgarten mit kleinen Köstlichkeiten aus der 4-Hauben-Küche der Goldenen Birn, offenem Feuer, tausenden Lichtern, beheizten Sitzplätzen und Punsch-Spezialitäten ist in diesem Jahr um eine Attraktion reicher: Zum Start am 21. November ab 17 Uhr werden alle Kinder zu gratis Orangenpunsch eingeladen und jeden Samstag steht die bekannte Grazer Kinderbetreuung LILO ebenso kostenlos (immer von 17 bis 19 Uhr) bereit.

PRATO-Adventgarten setzt Schwerpunkt auf Familien

Am Programm für die Kleinen stehen Programmpunkte wie Weihnachtscountdown (29. November), Nikolausbastelei (6. Dezember), Lebkuchen verzieren (13. Dezember) oder Christbaumschmuck basteln (20. Dezember). „Neben den tollen und sehr belebten Weihnachtsmärkten in der Innenstadt wollen wir im PRATO-Adventgarten im Innenhof des Parkhotels ganz bewusst einen entschleunigten Gegenpol setzen – da sind Kinder und Familien natürlich herzlich willkommen“, sagen Parkhotel-Chef Philipp Florian und der Grazer Unternehmer Michael Pöcheim-Pech, die den Adventgarten im Parkhotel seit 2021 betreiben.