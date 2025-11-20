Gastro-PR-Profi Michael Pöcheim-Pech kennt die Entwicklungen in der steirischen Gastronomie genau. Im 5 Minuten-Interview spricht er über Trends, Teuerung und die Zukunft der Grazer Gastronomie-Szene.

Gastro-PR-Profi Michael Pöcheim-Pech von der Agentur „DREAMS HAPPEN“, die in ganz Österreich Hauben- und Sternerestaurants sowie Spitzenhotels betreut, beobachtet die Entwicklung der steirischen Gastronomie seit Jahren aus nächster Nähe. Im Gespräch mit 5 Minuten erklärt er, warum Graz immer bunter wird, die Teuerung unvermeidbar war und weshalb internationale Küchen bei den Gästen derzeit klar im Vorteil sind.

Die Grazer Gastro-Szene wird immer bunter

Die Grazer Gastroszene habe sich in den vergangenen Jahren spürbar verändert, sagt Pöcheim-Pech: „Die Szene in Graz wird immer bunter mit zunehmend auch jüngeren Konzepten, inzwischen gibt es auch absolute Spitzenrestaurants wie die Goldene Birn, das Kupferdachl oder das Artis.“ Während vielerorts ein Gasthaus-Sterben beklagt wird, hebe sich Graz positiv ab: „Während man in Österreich ein Gasthaus-Sterben beklagt, hat Graz hier noch echte Leuchttürme wie den Mohrenwirt oder auch das Gösser Bräu.“ Die Steiermark insgesamt sei im österreichweiten Vergleich top positioniert: „Die restliche Steiermark sticht in der Qualität österreichweit klar hinaus – 46 Adressen werden im Guide MICHELIN gelistet, darunter auch sehr viele Wirtshäuser als Preis-Leistungs-Tipp.“

Stichwort Teuerung: „Die Gastronomie musste nachziehen“

Scharfe Kritik an der Teuerung kommt von Pöcheim-Pech nicht – im Gegenteil. „Die Teuerung war in der Gastro leider längst überfällig. Über Jahre hinweg haben Gastronominnen und Gastronomen am Rande der Wirtschaftlichkeit kalkuliert.“ Kostensteigerungen in mehreren Bereichen hätten die Branche massiv gefordert: „Energiekosten, Personalkosten und Lebensmittelpreise haben in den vergangenen Jahren stark angezogen, da musste die Gastronomie nachziehen.“ Trotzdem bleibe die Lust aufs Essen groß: „Die Steirerinnen und Steirer gehen nach wie vor gerne essen – Restaurants mit einem klaren Konzept haben keine Rückgänge, können an Gästen sogar noch zulegen.“

Kebap-Book: „Die Nachfrage bestimmt den Markt“

Besonders in Graz fällt ein Trend ins Auge: neue Kebap-Lokale schießen aus dem Boden. Für Pöcheim-Pech wenig überraschend: „In der Gastro bestimmt ganz deutlich immer die Nachfrage den Markt. Das, was gerne gegessen wird, wird auch weiterhin angeboten werden.“ Der Trend dahinter sei nicht neu: „Das schnelle Snacken ist ein Trend, der uns schön länger begleitet, das pusht Streetfood-Lokale wie Kebap oder Burger.“

Internationale Kulinarik als „Auszeit und kleines Abenteuer“

Zwei neueröffnete Thai-Lokale in Graz, das „Bangkok-Eck“ und das „Bangkok Vibes“ zeigen, dass sich internationale Konzepte großer Beliebtheit erfreuen. Der Experte erklärt warum: „Essen gehen, hat immer auch etwas mit einer Auszeit zu tun – weg vom Alltag, hinein in ein kleines Abenteuer.“ Genau das erfüllten internationale Lokale stärker: „Dieses Bedürfnis wird bei internationalen Gastronomiekonzepten natürlich deutlich stärker befriedigt.“ Was bedeutet das für traditionelle Häuser? Pöcheim-Pech sieht ihre Chance im puren Können: „Am Ende geht es immer um die Qualität und dass man auswärts anders, vor allem aber besser essen kann als zuhause: Das kann auch ein traditionelles Gerichte wie ein Schnitzel sein – es muss halt nur gut gemacht sein.“ Und er ergänzt: „Die Adressen in Graz, wo das passiert, die gibt es – allerdings sehr selten.“

©Phil Lihotzky Gastro-Experte Michael Pöcheim-Pech erklärt, warum höhere Preise unvermeidbar waren – und wie sich die steirische Szene trotzdem weiterentwickelt.

Über Michael Pöcheim-Pech Michael Pöcheim-Pech ist Gründer von DREAMS+HAPPEN, einer PR-Agentur. die in ganz Österreich Hauben- und Sternerestaurants sowie Spitzenhotels betreut. Zehn Jahre arbeitete er als Journalist für Tageszeitungen wie die Kärntner Tageszeitung, Kleine Zeitung und Münchner Abendzeitung, bevor er als Chefredakteur zwei internationale Magazine (Rolling Pin und Gourmetreise) leitete. 2018 gründete er das Wein- und Kulinarikmagazin KALK&KEGEL, das heute zu den einflussreichsten Medien in Gastronomie, Sommellerie und Weinbau im deutschsprachigen Raum zählt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.11.2025 um 20:20 Uhr aktualisiert