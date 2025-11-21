Prozessstart: Karlauer Häftling stach mehrfach auf Mitinsassen ein

Ein Fall, der bereits vor zwei Jahren für erhebliche Aufmerksamkeit sorgte, beschäftigt nun erneut die Justiz. Ein heute 27-jähriger Steirer, der 2024 wegen eines äußerst brutalen Tötungsdelikts zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Einweisung verurteilt wurde, steht wieder vor dem Schwurgericht. Er hatte damals den 49-jährigen Lebensgefährten seiner Mutter nach einem Streit mit einem Küchenmesse mit insgesamt 39 tiefen Stichen und weiteren Wunden getötet. Nach seiner Einlieferung in die Justizanstalt Graz-Karlau soll er im Mai einen Mithäftling attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Die neuerlichen Vorwürfe scheinen diese Einschätzung zu bestätigen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem gezielten Angriff aus, der auf die Tötung des Mithäftlings abgezielt haben soll.

Gewalteskalation in der Justizanstalt

Der Mann, der bereits vor seiner Verurteilung mehrfach strafrechtlich auffällig geworden war, soll laut Anklage in einen Streit unter Insassen involviert gewesen sein. Dabei soll er sich unter anderem durch andere Gefangene wiederholt provoziert und herabgesetzt gefühlt haben. Diesen Konflikten habe er nach Einschätzung der Ermittler ein Ende setzen wollen, es sah hierfür keine andere Möglichkeit als Gewalt einzusetzen. Als ein Mithäftling im Gangbereich der Station unterwegs war sah er die Gunst der Stunde. Der 27-jährige Angeklagte soll auf ihn zugegangen sein, ihn gegen ein Geländer gedrückt und eine manipulierte Rasierklinge aus der Kleidung gezogen haben. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in einen Haftraum, wo es zu massiven Angriffen kam.

Opfer überlebt dank raschen Einschreitens

Der angegriffene Gefangene erlitt mehrere Schnitt- und Stichverletzungen, unter anderem im Bauchbereich, am Arm und an der Hand. Nur durch das schnelle Eingreifen von Justizwachebeamten konnte der Mann vom Angreifer getrennt und Schlimmeres verhindert werden. Die Ermittlungen ergaben, dass die Rasierklinge zuvor präpariert worden war, um bei einer möglichen Attacke größeren Schaden anzurichten. Der Angeklagte war im Februar 2024 wegen eines besonders grausamen Tötungsdelikts verurteilt worden. Damals hatte ein psychiatrisches Gutachten ein hohes Risiko für weitere Gewalttaten prognostiziert. Der Prozess wegen versuchten Mordes ist für den kommenden Donnerstag angesetzt. Vor Gericht wird erneut zu klären sein, wie es innerhalb einer Hochsicherheitsanstalt zu einem derart gefährlichen Angriff kommen konnte.