„Convenience Store“-Trend erreicht auch Graz: Im Geschäft selber kochen

Convenience Stores boomen weltweit, jetzt auch in der Murmetropole: In der Neutorgasse 17 hat der neue Asia-Markt Sushi Mori Market eröffnet, in dem Kunden nicht nur stöbern und essen, sondern bald sogar selbst kochen können.

Wer auf TikTok unterwegs ist, kennt den Hype um Convenience Stores wie Seven Eleven. Klein, praktisch, preiswert und perfekt für den schnellen Einkauf. Das Sortiment ist schmal, aber auf Sofortverzehr spezialisiert. Getränke, Snacks, Warmes zum Mitnehmen. Besonders in Deutschland wächst die Branche stark. Über zwanzig Milliarden Euro Umsatz und vielerorts großzügige Öffnungszeiten machen die Shops zur Konkurrenz für klassische Märkte und schnelle Gastronomie. Jetzt ist der Trend im Grazer Zentrum angekommen, aber in abgeschwächter Form. Nur wenige Schritte vom Kunsthaus entfernt hat der „Sushi Mori Market“ eröffnet. Betreiberin Ching-Jung Lee, gebürtig aus Taiwan, setzt auf ein Konzept, das in anderen Asia-Supermärkten beginnt, aber hier einen Schritt weitergeht.

Neues probieren

In der Neutorgasse 17 findet man Produkte aus Taiwan, Korea, Japan und China: von karamellisierten Jujube-Datteln bis zu gepufftem Mais mit Steakgeschmack. Geöffnet ist der Markt von Montag bis Samstag, jeweils neun bis zwanzig Uhr. Der Blickfang im Geschäft: ein langer Tisch mit Barhockern direkt am Fenster. Nicht zum Ausrasten, sondern Teil einer offenen Küche. Lee plant, ein frisches Buffet zu starten und eine Besonderheit: Kunden können sich Nudeln aus dem Regal holen und diese selbst mit einer Maschine frisch zubereiten. Sobald die Behörden grünes Licht geben, soll das Konzept starten.