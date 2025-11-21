Heute starten die Adventmärkte in Graz: Alle Highlights im Überblick

Graz startet in die Vorweihnachtszeit: Seit gestern leuchten 760.000 LEDs in der Innenstadt, heute öffnen die sechzehn Adventmärkte mit 215 Ständen. Die Besucher erwartet Bewährtes, aber auch einige Neuerungen kommen heuer dazu.

Seit gestern Nachmittag, dem 20. November, strahlt die Grazer Innenstadt wieder im festlichen Kleid. Punkt halb fünf wurde die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet, heuer mit rund 760.000 LED-Lichtern an mehr als 60 Straßen und Plätzen. Die festliche Beleuchtung ist täglich von 16 bis 22 Uhr zu sehen, an Heiligabend und Silvester sogar bis zwei Uhr nachts. Besonders beliebt bleiben die Herrengasse mit ihren funkelnden Bögen und die Projektion auf das Rathaus. Neuerungen gibt es am Joanneum- und Opernring, am Mehlplatz sowie in der Annenstraße. Mit dem Startschuss ist der visuelle Auftakt für den heurigen Advent gelungen.

Heute öffnet der Grazer Advent: 16 Märkte, 215 Stände

Mit dem heutigen Freitag, dem 21. November fällt der zweite große Startschuss: Die Grazer Adventmärkte öffnen offiziell. 16 Märkte, rund 215 Stände und über 200 Programmpunkte sorgen bis Weihnachten für Stimmung in der Innenstadt. Der „Advent in Graz“ zählt zu den wichtigsten Veranstaltungsreihen des Jahres, wirtschaftlich wie touristisch. Im Vorjahr kamen knapp 1,9 Millionen Besucher nach Graz, die Märkte erwirtschafteten einen Umsatz von fast fünf Millionen Euro. Hotellerie und Gastronomie profitieren ebenso wie der Handel: Im Dezember zählte Graz zuletzt bis zu hunderttausend Nächtigungen, ein Vielfaches der Besucherzahlen aus den neunziger Jahren.

Welcher Grazer Adventmarkt ist dein Favorit? Christkindlmarkt am Hauptplatz Buntes aus aller Welt am Tummelplatz Adventmarkt am Mehlplatz Kunsthandwerksmarkt am Färberplatz Adventmarkt Kleine Neutorgasse „Aufsteirern"-Weihnachtsmarkt am Schlossberg Advent im Joanneumsviertel Winter Wonderlend am Mariahilferplatz Christkindlmarkt am Südtiroler Platz Grieskindlmarkt am Nikolaiplatz Advent am Glockenspielplatz Weihnacht am Karmeliterplatz Adventlounge in der Schmiedgasse Christkindlmarkt im Landhaushof Christkindlmarkt am Franziskanerviertel

Neuerung: „Klangspuren“

Organisiert wird der Advent auch heuer wieder von der Holding Graz. Das Konzept setzt auf Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und regionale Anbieter. Neben klassischem Kunsthandwerk und Kulinarik gibt es heuer mehrere Neuerungen. Besonders hörbar: Die „Klangspuren“ bringen steirische Chöre und Musiker auf verschiedene Plätze, wo sie Weihnachtslieder live performen. Auch bei der Infrastruktur wird laufend investiert, rund eineinhalb Millionen Euro in den letzten Jahren, allein 580.000 Euro im Vorjahr.

Adventbim und Bummelzug rollen los

Seit gestern fahren auch Adventbim und Adventbummelzug wieder durch die Stadt. Die festlich geschmückte Bim aus dem Tramway-Museum ist jeweils Freitag bis Sonntag sowie am achten Dezember zwischen Jakominiplatz und Laudongasse unterwegs. Der Bummelzug startet ebenfalls heute. Praktisch für alle, die zum Punsch wollen: An allen Adventsamstagen können Besucher die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen.