Nach Verzögerung: Baustart für neuen Busbahnhof am Andreas-Hofer-Platz

Die Bauarbeiten zur umfassenden Erneuerung des Busbahnhofs auf dem Andreas-Hofer-Platz haben gestartet. Das gemeinsame Projekt von Land Steiermark und Stadt Graz macht einen der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Steiermark zukunftsfit. Der alte Busbahnhof wird vollständig neugestaltet, um die steigende Zahl an Fahrgästen komfortabel, barrierefrei und umweltfreundlich zu bedienen.

Stimmen zum Projekt

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner: „Ein Verkehrsknoten wie der Andreas-Hofer-Platz ist das Rückgrat eines funktionierenden Regionalverkehrs. Mit der umfassenden Modernisierung schaffen wir mehr Komfort und Barrierefreiheit für tausende Fahrgäste täglich. Gleichzeitig entsteht ein zukunftsfähiger Knotenpunkt, der den öffentlichen Verkehr in der ganzen Region spürbar verbessert.“ Landesrätin Claudia Holzer: „Der vor rund 60 Jahren errichtete Busbahnhof am Andreas-Hofer-Platz entspricht aktuell weder verkehrstechnisch noch aus Kundensicht den Anforderungen an einen modernen Verkehrsknoten. Umso mehr freut es mich, dass nun ein seit Jahren geplantes Vorhaben umgesetzt wird und der zentrale Verkehrsknoten zukunftsfit gemacht wird.“

©Foto Fischer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sieht den Andreas-Hofer-Platz als Rückgrat eines funktionierenden Regionalverkehrs.

7 neue Bussteige mit Mehrwert

Am Andreas-Hofer-Platz werden täglich bis zu 2.700 Fahrgäste ein- oder aussteigen. Insgesamt 20 RegioBus-Linien nutzen den Standort, elf Linien starten oder enden hier, neun Linien fahren durch. Künftig entstehen sieben neue Bussteige in Schrägaufstellung mit barrierefreien Wartebereichen, modernen Wartehäuschen, digitaler Fahrgastinformation und Ticketautomat. Am neu entstehenden Platz zwischen Neutorgasse und den Bussteigen wird es eine Sitzgelegenheit samt Pflanztrog geben sowie eine neue Pflasterung im Stil der Neutorgasse, dies soll für mehr Aufenthaltsqualität im Herzen der Stadt sorgen. Die bestehende tim-Station mit vier Sharing-Autos bleibt erhalten, wodurch der Platz auch künftig als multimodaler Verkehrsknoten (Bus, Straßenbahn, Carsharing) genutzt werden kann.

©Land Steiermark/Binder LR Claudia Holzer freut sich über die Realisierung.

Baustart im November

Ursprünglich war der Baustart bereits für Herbstbeginn vorgesehen. Da die unter dem Platz liegende Tiefgarage vor der Neugestaltung eine Abdichtung benötigt, war die Stadt Graz in Verhandlungen mit dem Garagen-Eigentümer, um die Arbeiten aufeinander abzustimmen. Dies ist nun gemeinsam gelungen. Damit ist sichergestellt, dass die Arbeiten nun zügig und koordiniert umgesetzt werden können. Nach aktueller Planung soll die Umgestaltung mit Ende des Frühjahrs 2026 abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten betragen 2,3 Millionen Euro und werden je zur Hälfte (50:50) vom Land Steiermark und der Stadt Graz getragen. Das Projekt ist Teil der gemeinsamen Mobilitätsoffensive von Land und Stadt im Rahmen des Straßenbahnausbaus und der Innenstadt-Entlastungsstrecke. Der neu gestaltete Busbahnhof wird künftig grundsätzlich von Süden über den Marburger Kai bedient. Vom Hauptbahnhof erfolgt die Zufahrt über die Tegetthoff-Brücke, während alle Linien über die Neutorgasse abfahren. Damit wird der Platz optimal in das innerstädtische Verkehrsnetz eingebunden und als Verkehrsknotenpunkt aufgewertet, was vor allem für die Erreichbarkeit der Innenstadt aus den Regionen wichtig ist. Im Anschluss an den Platzumbau ist die Errichtung eines Warteraums und einer WC-Anlage für Fahrgäste und das Lenkpersonal vorgesehen. Die Finanzierung und der Betrieb dieser Einrichtungen werden in einer eigenen Vereinbarung geregelt.