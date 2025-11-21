Geothermie-Projekt: Stadt begrüßt neuen Anlauf nach Uneinigkeiten

Bürgermeisterin Elke Kahr zeigt sich optimistisch: „Es ist ein gutes und wichtiges Zeichen, dass die Projektpartner wieder miteinander im Gespräch sind und ihre Verantwortung ernst nehmen."

Was bisher geschah: Das Tiefengeothermie-Projekt sollte ein Meilenstein der Grazer Wärmewende werden. Ab zweitausenddreißig hätte heißes Tiefenwasser aus der Oststeiermark bis zur Hälfte des Stadtgebiets mit klimafreundlicher Fernwärme versorgen sollen. Rund 500 Millionen Euro waren dafür vorgesehen, getragen von OMV und Energie Steiermark unter dem gemeinsamen Unternehmensdach „Tiefenkraft“. Doch die Kooperation geriet ins Stocken. Die Stadt Graz wollte keine Haftung über zweihundert Millionen Euro hinaus übernehmen. Die OMV zog daraufhin überraschend die Notbremse, alle Planungen wurden gestoppt. Wenig später bot die Energie Steiermark an, die Energie Graz zu übernehmen und das Projekt allein weiterzuführen. Bürgermeisterin Elke Kahr reagierte mit scharfer Kritik und lehnte einen Verkauf der städtischen Fernwärme ab. Die Situation war festgefahren, bis jetzt.

Aktuell: Stadt Graz begrüßt Fortsetzung der Verhandlungen

Am heutigen Freitag, dem 21. November, informierte die Stadtregierung gemeinsam mit den Gemeinderatsausschüssen über den neuen Stand. Die Vorstände der Holding Graz, das Umweltamt und die Finanzdirektion skizzierten die Entwicklungen der vergangenen Wochen und erstmals seit dem Eklat zeichnet sich wieder Bewegung ab. In einem Arbeitsgespräch zwischen der Holding Graz und der Energie Steiermark wurde vereinbart, die laufende „Nachdenkpause“ aktiv zu nutzen, um Rollen, Risiken und Finanzierung neu zu sortieren. Nun kommt auch die OMV wieder an Bord: Das Unternehmen hat signalisiert, zu weiteren Gesprächen bereit zu sein. Damit öffnet sich ein wichtiges Zeitfenster, um das Projekt noch einmal grundsätzlich zu prüfen und die Chancen neu zu bewerten.

Stadt betont Alternativen und sieht positives Signal

Während die Gespräche wieder aufgenommen werden, arbeitet die Stadt parallel an ihrem Dekarbonisierungspfad weiter. Sollte die Geothermie trotz aller Bemühungen nicht realisiert werden können, liegen laut Stadt bereits Alternativen bereit. Bestehende Projekte könnten ausgeweitet und vertieft werden. Dennoch wird der neuerliche Austausch als wichtiges Zeichen gewertet. Ein großes Infrastrukturprojekt dieser Größenordnung könne nur gelingen, wenn alle Partner an einem Strang ziehen.

Kahr: „Gutes und wichtiges Zeichen“

