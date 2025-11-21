Start für Straßenbahnlinie 8 in Graz steht bevor

Am 11. Dezember 2025 soll im Gemeinderat der Planungsbeschluss für die neue Straßenbahnlinie 8 gefasst werden. Damit beginnen die Vorbereitungen für ein Projekt, das den Nordwesten und den Südwesten von Graz besser miteinander verbindet. Für die Planung der ersten Abschnitte sind 5,37 Millionen Euro vorgesehen. Am 11. Dezember 2025 soll im Gemeinderat der Planungsbeschluss für die neue Straßenbahnlinie 8 gefasst werden. Damit beginnen die Vorbereitungen für ein Projekt, das den Nordwesten und den Südwesten von Graz besser miteinander verbindet. Für die Planung der ersten Abschnitte sind 5,37 Millionen Euro vorgesehen.

11 Kilometer lange Strecke im Endausbau

Die neue Linie soll im Endausbau von Gösting über den Lendplatz, die Volksgartenstraße bis zum Roseggerhaus führen. Im innerstädtischen Bereich nutzt sie bestehende Gleise. Danach verläuft die Strecke über die Radetzkystraße, den Griesplatz und den Karlauer Gürtel weiter zum Citypark. Von dort führt sie über Don Bosco und Wetzelsdorf bis nach Reininghaus und weiter nach Wetzelsdorf und Straßgang. Insgesamt umfasst die neue Strecke eine Länge von rund 11 Kilometer.

Ausbau in Etappen

Die erste Ausbaustufe soll zwei große Abschnitte umfassen: jenen vom Roseggerhaus bis zum Fröbelpark sowie vom Karlauer Gürtel über Don Bosco bis Reininghaus. Der geplante Ablauf sieht vor, dass 2026 die Planungsteams für diese ersten beiden Abschnitte beauftragt werden. Bis 2028 werden die notwendigen Fach- und Einreichplanungen durchgeführt. Mit der neuen Linie 8 werden stark wachsende Stadtteile besser erreichbar und die Nahverkehrsknoten Gösting, Don Bosco und Wetzelsdorf direkt an die Straßenbahn angebunden. Gleichzeitig sollen bestehende Linien entlastet und das Angebot im öffentlichen Verkehr erweitert werden. Die Stadt Graz wird die Bevölkerung regelmäßig über den Fortschritt der Planungen und später der Bauarbeiten informieren. Detaillierte Infos folgen bei einer PK Anfang Dezember.