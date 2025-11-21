Neuer Direktflug: Erstes Flugzeug aus London landete heute in Graz

Die Tochtergesellschaft der British Airways, die über mehr als 20 Flugzeuge verfügt, bietet rund 45 Kurz- und Mittelstreckenflüge ab London Gatwick an. Darunter neu: Rabat in Marokko und seit heute auch Graz. Die Flüge zwischen Graz und London heben immer am Montag, Mittwoch und Freitag ab. Rund 70 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Industrie sowie Tourismus haben sich heute am Gaz Airport eingefunden, um den Erstflug in Empfang zu nehmen.

©Foto Fischer

„Ein guter Tag für Graz“

Wolfgang Grimus, Geschäftsführer Graz Airport sagt dazu: „Das ist ein guter Tag für den Graz Airport und seine Fluggäste! Die London-Verbindung ist für alle Passagiersegmente ein großer Gewinn: Da wären natürlich Touristen und Geschäftsreisende von beiden Seiten zu nennen, aber auch das Segment vfr (visit friends & relatives / Besuch von Angehörige und Freunden), für die ein ersehntes Wiedersehen nun so viel einfacher wird.“ Karen Hilton, Managing Director of BA Euroflyer ergänzt: „Wir freuen uns, dass heute unser erster Flug von London Gatwick in Graz gelandet ist. Als einzige Direktverbindung zwischen den beiden Städten sind wir stolz darauf, unseren Kund:innen mehr Auswahl zu bieten – ganz gleich, ob sie geschäftlich, privat oder zum Besuch von Freunden reisen.“