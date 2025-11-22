Grazer Annenstraße hat fünf neue Ankünder-Wartehäuser

Nach dem Ausbau in den Stadtteilen Reininghaus und Smartcity wurde nun das nächste große Infrastruktur-Projekt für den öffentlichen Verkehr in Graz vom Ankünder auf Schiene gebracht: fünf neue Wartehäuser in der Annenstraße.

An den Haltestellen in Graz halten sich täglich tausende Menschen auf. Zu den am häufigsten frequentierten Wartehäusern zählen die Haltestellen beim Roseggerhaus und am Esperantoplatz. Insgesamt gibt es rund 400 Wartehäuser vom Ankünder im Grazer Stadtgebiet. Seit 1995 baut und betreibt der Ankünder Wartehäuser, die Schutz und Sicherheit im öffentlichen Verkehr bieten. Der Bau der neuen Standorte erfolgt in Abstimmung mit den Graz Linien, der Verkehrsplanung und der Stadtbaudirektion.

©Foto Fischer

Bürgermeisterin Elke Kahr sagt dazu: „Es ist sehr erfreulich, dass beim Ausbau des ÖV-Netzes in Graz so große Fortschritte gemacht wurden und es von immer mehr Menschen in Anspruch genommen wird. Umso wichtiger ist es, dass auch die Wartehäuser kontinuierlich verbessert und dadurch den Bedürfnissen der Fahrgäste besser gerecht werden. Dem sind wir mit den neuen Wartehäusern in der Annenstraße einen Schritt näher gekommen, wofür ich allen Beteiligten meinen Dank aussprechen möchte.“

Wie alles begann…

Die Geschichte der Grazer Wartehäuser als Stadtmöbel geht zurück in die 60er Jahre, als der Franzose Jean-Claude Decaux ein Stadtmöbel erfand, das sowohl Werbung als auch Mehrwert im öffentlichen Verkehr bietet: Das City-Light-Wartehaus. Die Idee, die Mitte der 90er auch vom Ankünder in Graz übernommen wurde, war Grundstein für das erfolgreichste Außenwerbeunternehmen der Welt. JCDecaux ist heute Weltmarktführer und auch zu 33% am Ankünder beteiligt. Eine Erfolgsgeschichte, die für die Stadt Graz ein wichtiger Faktor im erfolgreichen Beteiligungsmanagement ist. Ist doch der Ankünder seit eh und je ein sogenanntes Bringer-Unternehmen für die Mehrheitseigentümerin Stadt Graz. Die 2012 geschlossene erfolgreiche Partnerschaft mit JCDecaux eröffnete weitere Möglichkeiten, aus dem eigenen Cashflow heraus neben den jährlichen 7stelligen Erträgen, die an die Holding Graz abgeführt werden, zusätzlich in öffentliche Infrastruktur für die Stadt Graz zu investieren.