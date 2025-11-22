Stadt unterstützt Ausbau von Kinderkrippen, Kindergärten und Horten

Die Stadt Graz investiert weiter in Kinderbetreuung: Mit einem neuen Förderpaket unterstützt der Stadtsenat insgesamt 14 Einrichtungen mit Beiträgen von bis zu über 100.000 Euro.

Mit einem umfassenden Förderpaket unterstützt der Stadtsenat zahlreiche Grazer Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen. Insgesamt werden 14 Förderfälle aus dem Bereich Kindergärten, Kinderkrippen und Horte berücksichtigt. Die Förderungen dienen dem Ausbau und der Sicherstellung hochwertiger Betreuungsangebote. Unterstützt werden sowohl private Träger wie die Freie Waldorfschule Graz, die Regenbogenschule, der Verein Karl Schubert Schule Graz oder das KIBIZ der Kinderfreunde, als auch betriebliche Einrichtungen von Unternehmen wie AVL, Anton Paar, Magna oder der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft. Die Beträge reichen von 7.344 Euro bis zu 102.816 Euro.