Zwei Grazer Schulen werden ab 2026/27 umbenannt, umstrukturiert und Teil der Smart City-Initiative.
Graz
22/11/2025
Zwei Grazer Schulstandorte stehen vor großer Veränderung

Für das Schuljahr 2026/27 erhalten zwei Grazer Schulen neue Namen und Strukturen: Die Volksschule Leopoldinum und die Mittelschule Algersdorf werden Teil der Smart City-Initiative und ziehen teils in neue Gebäude um.

von Anja Mandler
Die Volksschule Graz-Leopoldinum erhält für das Schuljahr 2026/27 nicht nur eine neue organisatorische Ausrichtung, sondern auch eine neue Bezeichnung: Sie wird künftig als Volksschule Graz-Leopoldinum in der Smart City geführt. Parallel dazu erfolgt eine umfassende strukturelle Veränderung bei der Mittelschule Graz-Algersdorf. Ihr Standort wird von der Algersdorfer Straße in ein neu errichtetes Schulgebäude in der Waagner-Biro-Straße 99 verlegt. Dort wird die Schule künftig als Mittelschule und Polytechnische Schule Graz-Smart City auftreten. Der gemeinsame Schulausschuss wurde bereits befasst und nahm die geplanten Maßnahmen zustimmend zur Kenntnis.

