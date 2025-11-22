Frohnleitner Eishalle: Stadt drängt auf Entscheidung bis Dezember

In Frohnleiten rückt die mögliche Schließung der Eishalle näher. In der Gemeinderatssitzung legte ÖVP-Bürgermeister Johannes Wagner offen, dass hohe Verluste und technische Probleme die Zukunft der Anlage stark einschränken.

In Frohnleiten rückt die mögliche Schließung der Eishalle näher. Die EC Young Birds GU-Nord hatten sich diesbezüglich mit ihren Sorgen an die 5-Minuten-Redaktion gewandt. In der Sitzung am Donnerstag, dem 20. November 2025, präsentierte Bürgermeister Johannes Wagner (ÖVP) die zentralen Fakten zur Eishalle. Demnach verursacht die Anlage seit Jahren rund 600.000 Euro Verlust. Dazu kommen noch 3,4 Millionen Euro Schulden aus dem Bau des Freizeitparks. Für einen Weiterbetrieb wäre ab 2026 die Erneuerung der Kältetechnik notwendig, die mindestens 650.000 Euro kosten würde. Weitere Investitionen würden die Gesamtsumme auf deutlich über eine Million Euro treiben. Die Halle selbst ist offen gebaut, nicht isoliert und technisch am Ende ihrer Lebensdauer. Laut Wagner wäre eine moderne Halle nur als kompletter Neubau realisierbar.

Technikprobleme verschärfen Situation

Wagner erklärte, dass die Gemeinde seit zwei Jahren an möglichen Zukunftsmodellen arbeitet. Der Investitionsbedarf sei absehbar gewesen. Nun aber treffe man auf eine Kombination aus technischen Problemen bei der bestehenden Kältemaschine, baulichen Grenzen und neuen gesetzlichen Vorgaben ab 2030. „Die Zuspitzung ist nun durch technische Probleme der Kältemaschine, die begrenzten Möglichkeiten der bestehenden Halle und die Prüfung zukunftsfähiger Alternativen entstanden“, so Wagner.

„Wir hätten früher und enger mit den Vereinen sprechen sollen„

Wagner betonte auch seine eigene Verantwortung. „Wir hätten früher und enger mit den Vereinen sprechen sollen. Das nehme ich mir zu Herzen.“ Gleichzeitig hält er fest, dass alle Fraktionen über die Fakten informiert waren. Aus seiner Sicht könnte der öffentliche Protest aber ein wichtiges Signal nach außen sein: „Aber vielleicht hat es den Aufschrei gebraucht als ein starkes Zeichen in Richtung Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ).“

Ballsport wäre einzige leistbare Nutzung

Alle möglichen Szenarien für die bestehende Halle wurden laut Wagner geprüft. Keine Variante sei wirtschaftlich tragfähig oder technisch sinnvoll gewesen – außer einem Ballsportkonzept. „Auch wenn dies für den Eissport keine Alternative darstellt – wir tragen Verantwortung für die Stadt und die Steuerzahler.“

Neue Halle wäre nur auf Landesebene realistisch

Wagner stellte klar, dass eine moderne Eishalle weder von Frohnleiten noch von umliegenden Gemeinden finanziert werden kann. „Weder Frohnleiten noch ein Zusammenschluss der Gemeinden können eine neue Eishalle bauen und betreiben. Unter den heutigen Rahmenbedingungen ist das unrealistisch.“ Aus seiner Sicht braucht es eine Lösung auf Landesebene. „Jetzt ist Landeshauptmann Mario Kunasek gefordert – in seiner Verantwortung als Sportreferent und Landeshauptmann.“

Gesprächsrunde am Montag einberufen

Für Montag, dem 24. November 2025, lädt Wagner alle betroffenen Vereine, den steirischen Eishockeyverband und umliegende Gemeinden zu einem gemeinsamen Termin ein, um ein regional abgestimmtes Konzept zu erarbeiten. Die Zeit ist knapp. „Die Entscheidung über die Nutzung der Halle muss bis Dezember fallen – nur dann bleibt die wirtschaftlich tragbare Alternative realisierbar“, so Wagner abschließend.