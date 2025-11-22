Raiffeisenbank Straßgang feiert Wiedereröffnung

In der Kärntner Straße 394 in Graz-Straßgang wurde die erneuerte Bankfiliale am 21. November offiziell präsentiert.

Nach einem umfassenden Umbau hat die Raiffeisenbank Graz-Straßgang ihre modernisierte Filiale wieder geöffnet. Unter dem Motto „Gemeinsam neue Türen öffnen“ wurden am gestrigen Eröffnungstag die neu gestalteten, hellen Räume präsentiert. Die Bank hebt hervor, dass moderne Beratung, regionale Verankerung und ein kundenfreundliches Umfeld weiterhin eine zentrale Rolle spielen.

Offenes Konzept für zeitgemäße Beratung

Die Filiale wurde so umgebaut, dass ein offenes und lichtdurchflutetes Ambiente entsteht. Die Modernisierung reagiert auf Entwicklungen im Bankwesen: Persönliche Beratung soll mit aktueller technischer Ausstattung verbunden werden. Die neuen Räumlichkeiten sind zudem auf das wachsende Umfeld im Bezirk Straßgang abgestimmt.

Blick nach vorne

Mit der neu eröffneten Filiale möchte die Raiffeisenbank Graz-Straßgang ein modernes Umfeld bieten, das sowohl persönliche Beratung als auch zeitgemäße Services ermöglicht. Die Bank setzt damit einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft und unterstreicht die Bedeutung regionaler Partnerschaften.