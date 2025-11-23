Frühstück im Dunkeln: Ungewöhnliches Sinneserlebnis in Graz

Am 6. Dezember 2025 findet beim Blinden- und Sehbehindertenverband Steiermark in der Augasse 132 in Graz wieder das „Frühstück im Dunkeln“ statt, ein Angebot, bei dem du in einem komplett abgedunkelten Raum frühstückst und dabei von blinden Menschen begleitet wirst. Die Veranstaltung gilt als pädagogisch wertvoller Austausch zwischen unterschiedlichen Kulturen und ermöglicht einen nachhaltigen Perspektivenwechsel, ohne zu belehren. Im Finstern stehen Riechen, Schmecken, Hören und Tasten im Mittelpunkt. Beginn ist um 8.45 Uhr, die Dauer beträgt bis zu drei Stunden, der Preis liegt bei 49 Euro pro Person (Preisänderung vorbehalten). Die Anmeldung erfolgt direkt beim Blinden- und Sehbehindertenverband Steiermark – telefonisch unter +43/316/682240-15 (Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr), per E-Mail an fruehstueck@BSVst.at oder online. Der Veranstaltungsort ist mit dem Bus 67 über die Haltestelle Augasse erreichbar.