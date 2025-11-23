Neue Feuerwache Ost: Grazer Berufsfeuerwehr vor historischem Umzug

In Graz entsteht ein Moment für die Geschichtsbücher: Die Berufsfeuerwehr bereitet sich auf den Einzug in die neue Feuerwache Ost vor. „Läuft alles nach Plan, werden wir in der kommenden Woche einziehen“, so die Berufsfeuerwehr Graz. Die Arbeiten für die neue Wache starteten bereits 2024, im März mit den Abbrucharbeiten und im Juli mit dem offiziellen Baubeginn. Die Feuerwehr spricht von einem wichtigen Schritt und berichtet, dass die Vorbereitungen „auf Hochtouren“ laufen. Zum Start werden 14 Kollegen auf der Wache stationiert sein, die zwei Löschgruppen- und ein Drehleiterfahrzeug besetzen. Mit dem neuen Standort am Dietrichsteinplatz soll die Einsatzbereitschaft im Grazer Osten deutlich verbessert werden.